Mendoza: hallaron a un hombre muerto en una vivienda y demoraron a dos personas

El hombre, de 48 años, fue encontrado sin vida en el patio de una vivienda con lesiones compatibles con una agresión. Dos hombres fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.

Un hombre de 48 años fue encontrado muerto en una casa de calle Recabarren en San Rafael.

El cuerpo presentaba lesiones compatibles con una agresión y la Policía demoró a otros dos hombres, de 48 y 34 años, que quedaron a disposición de la Justicia.

El caso se conoció a partir de un llamado al 911. Un hombre alertó que un amigo no respondía en una vivienda de esa calle, por lo que personal policial se trasladó hasta el lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron a L. J. M, de 48 años, tendido en el patio y sin signos vitales.

Durante las primeras actuaciones, la Policía constató la presencia de manchas de sangre en el cuerpo de la víctima, las paredes y el suelo. Además, advirtió lesiones que serían compatibles con una agresión.

Ante estos indicios, se dispuso preservar la escena para que Policía Científica realizara las pericias correspondientes y reuniera elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

En el marco de las primeras medidas investigativas, dos hombres de 48 y 34 años fueron demorados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La investigación busca establecer cómo se produjo la muerte y determinar si hubo otras personas involucradas.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias de la presunta agresión. La causa continúa bajo la intervención de la Justicia.