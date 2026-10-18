Sube la temperatura este domingo: ¿va a llover en el Día de la madre?

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada para este domingo, con un leve ascenso de la temperatura.

Después de un sábado fresco y con cielo mayormente nublado, Mendoza tendrá este domingo 18 de octubre un leve ascenso de la temperatura.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada en el Día de la Madre. Además, se esperan precipitaciones hacia la noche.

La máxima llegará a los 23°C, mientras que la mínima será de 9°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

Lunes 19 de octubre

Estará mayormente nublado, con lluvias y lloviznas, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Se esperan nevadas en cordillera.

La máxima será de 20°C y la mínima, de 8°C.

Martes 20 de octubre

El cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse lluvias aisladas.

Habrá poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sur, con nevadas en cordillera.

La máxima llegará a 19°C y la mínima será de 7°C.

Miércoles 21 de octubre

Continuará parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

También se esperan nevadas en cordillera.

La máxima será de 20°C y la mínima, de 7°C.