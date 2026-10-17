Video: una avalancha en un centro de esquí dejó tres muertos y varios heridos

El alud ocurrió en la zona de la Laguna del Inca, cerca del centro de esquí Portillo, y alcanzó a siete montañistas chilenos. Los equipos de emergencia continúan con las tareas de rescate.

Una avalancha sorprendió este sábado a un grupo de siete montañistas en la cordillera de los Andes, en las inmediaciones del centro de esquí Portillo, en Chile, cerca del Paso Internacional Cristo Redentor.

El accidente se produjo alrededor de las 14.45 horas en el sector de la Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. Según los últimos reportes de medios chilenos, dos personas murieron, cuatro resultaron heridas y una permanece desaparecida.

Los afectados son turistas chilenos que realizaban actividades de montañismo en la zona. De acuerdo con el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, ninguno pertenecía al personal del centro de esquí y se encontraban de paso por el lugar.

Tras la emergencia, se desplegó un operativo con la participación de Bomberos, Cabrabineros, personal aeropolicial, equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y representantes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Los cuatro sobrevivientes fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en el sector para localizar a la persona desaparecida.

Según los antecedentes difundidos por las autoridades chilenas, el propietario del hotel Portillo habría advertido al grupo que no ingresara al sector donde ocurrió el accidente.

Por el momento, no se ha precisado si los montañistas tenían experiencia previa en actividades de montaña ni se han establecido todas las circunstancias que provocaron el desplazamiento de nieve.

El operativo continúa en una zona cordillerana cercana al paso internacional que conecta Chile con Mendoza, mientras las autoridades actualizan la información sobre las víctimas y las tareas de búsqueda.