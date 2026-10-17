Día de la Madre en Mendoza: ¿llueve este domingo 18 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza, en una jornada marcada por la celebración del Día de la Madre.

El pronóstico para este domingo 18 de octubre, Día de la Madre, anticipa una jornada con nubosidad y temperaturas frescas en Mendoza.

Aunque las lluvias marcaron buena parte de la última semana, la probabilidad de precipitaciones será baja, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el domingo, el organismo pronostica una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 10°C. Se espera nubosidad con momentos de sol, tanto durante la mañana como por la tarde.

Cómo estará el lunes

Lunes 19 de octubre

La semana comenzará con tiempo inestable, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y lloviznas.

Los vientos serán moderados del sector sur y la temperatura tendrá pocos cambios.

Se espera una máxima de 20°C y una mínima de 8°C, con nevadas en la cordillera.