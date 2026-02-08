Choque en Godoy Cruz: siete personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores

El accidente ocurrió en el cruce de carril Rodríguez Peña y Urquiza. Una camioneta habría cruzado el semáforo en rojo e impactó contra un Ford Ka. Los heridos fueron asistidos y trasladados a distintos hospitales.

Un fuerte accidente de tránsito se produjo este domingo alrededor de las 13.30 horas en la intersección de carril Rodríguez Peña y calle Urquiza, en Godoy Cruz, donde colisionaron un auto y una camioneta.

De acuerdo a fuentes policiales, una Renault Duster Oroch, que circulaba por Rodríguez Peña de oeste a este, habría atravesado el cruce con el semáforo en rojo e impactó contra un Ford Ka que avanzaba por Urquiza de sur a norte.

A raíz del impacto, la conductora del Ford Ka, una mujer de 33 años, y un niño de 3 años quedaron atrapados en el interior del vehículo.

Personal policial, de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajaron en el lugar para liberar a los ocupantes.

Efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los involucrados. El conductor de la camioneta, un hombre de 36 años, fue diagnosticado con fractura de tibia y trasladado al Hospital Lagomaggiore. Una mujer de 61 años que viajaba como acompañante sufrió fractura en un miembro superior y fue derivada al Hospital Del Carmen.

Además, una adolescente de 13 años fue evaluada por politraumatismos, sin requerir traslado, mientras que un niño de 5 años presentó un corte en el pómulo y traumatismos, por lo que fue llevado al Hospital Notti.

La conductora del Ford Ka fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al Hospital Central, en tanto que el niño de 3 años que la acompañaba también fue derivado al Hospital Notti.

A ambos conductores se les practicó el test de alcoholemia, con resultado negativo.

El hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que investiga las circunstancias del siniestro.