Chocó, huyó y lesionó a una mujer: manejaba ebrio con 4 veces más alcohol de lo permitido

El conductor intentó escapar tras el impacto, pero fue interceptado por la Policía. La víctima sufrió heridas leves y debió ser asistida.

Un accidente vial ocurrido durante la noche del sábado en Lavalle terminó con un conductor detenido con resultado de alcoholemia muy por encima de lo permitido.

El hecho se registró cerca de las 22:30 horas en la intersección de calles Garibaldi y Belgrano.

De acuerdo a fuentes policiales, dos vehículos colisionaron en esa esquina y, tras el impacto, uno de los conductores se dio a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado a pocas cuadras por personal policial, que logró interceptarlo.

Producto del choque, la conductora del otro rodado, una mujer de 30 años, resultó herida y fue trasladada a un centro de salud. Allí, los profesionales le diagnosticaron golpes leves en distintas partes del cuerpo y un posible latigazo cervical.

En tanto, al conductor aprehendido, de 36 años, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cinco veces el límite permitido.

La causa quedó en manos de la Justicia.