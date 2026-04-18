Inseguridad en Mendoza: un detenido por un robo armado en una carnicería y otro por intento de hurto en el centro

Los hechos ocurrieron en Guaymallén y en Ciudad. En ambos casos los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hechos de inseguridad registrados este viernes en el Gran Mendoza terminaron con personas detenidas, luego de la intervención de la Policía tras llamados al 911.

El primero ocurrió cerca de las 20.10 horas en la intersección de Azcuénaga y Elpidio González, en Guaymallén. Según informaron fuentes policiales, dos hombres ingresaron a una carnicería con el rostro cubierto y armas de fuego.

En el lugar redujeron a quienes estaban atendiendo y los llevaron hacia la parte trasera del comercio. Allí se apoderaron de dinero en efectivo, una balanza y un teléfono celular, para luego escapar.

Con los datos aportados por las víctimas, efectivos de la Comisaría 44° realizaron un patrullaje por la zona y lograron dar con un sospechoso de 24 años, quien fue detenido y trasladado a sede policial.

La causa quedó en manos de la Justicia.

Robo en pleno centro

El segundo hecho se registró más temprano, alrededor de las 18.45 horas, en un local comercial de calle Lavalle, en la Ciudad de Mendoza.

Personal de seguridad detectó a un hombre que intentaba salir del comercio con prendas de vestir ocultas entre su ropa. Al ser advertido, el sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado en la intersección de Lavalle y Rioja.

Tras la intervención policial, el hombre de 37 años fue detenido y las prendas fueron recuperadas. También quedó a disposición de la Justicia.