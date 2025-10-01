¿Buscás trabajo en Mendoza?: importante empresa incorpora personal de limpieza

Reconocida compañía del rubro abrió una convocatoria laboral para incorporar a una persona en el puesto de limpieza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Acerca del puesto

La empresa se encuentra en la búsqueda de una empleada de limpieza para sumar a su equipo de trabajo.

Se trata de una oportunidad laboral formal en la zona de Luján de Cuyo.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado por la compañía, los requisitos principales son:

Experiencia laboral mínima de 2 años en tareas de limpieza.

Edad mayor a 27 años.

Residencia en Luján de Cuyo.

Lo que ofrece la empresa

La firma garantiza:

Estabilidad laboral.

Un ambiente de trabajo profesional.

La posibilidad de incorporarse de inmediato a un equipo en constante crecimiento.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum a la casilla de correo:

rrhh.grupogiorlando@gmail.com con el asunto: “Limpieza”.