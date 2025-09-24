¿Buscás empleo en Mendoza?: empresa incorpora operarios de depósito

Una firma de la provincia abrió una convocatoria laboral para sumar a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postularte.

Prunus, compañía dedicada al rubro natural, se encuentra en proceso de expansión y busca incorporar nuevos talentos a su equipo.

Con base en Mendoza, la firma apuesta por generar empleo local y ofrecer oportunidades de desarrollo en un entorno laboral estable y dinámico.

Acerca del puesto

La búsqueda está dirigida a operarios de depósito, con tareas vinculadas principalmente a la carga, descarga y organización de mercadería.

Principales responsabilidades

Realizar tareas de carga y descarga de camiones.

de carga y descarga de camiones. Mantener el orden y la organización del depósito.

del depósito. Asegurar un manejo responsable de la mercadería.

de la mercadería. Colaborar con el equipo en la dinámica diaria de la empresa.

¿Cuáles son los requisitos?

Hombres de 23 a 30 años.

de 23 a 30 años. Residir en cercanías a Rodeo del Medio.

Movilidad propia.

propia. Experiencia laboral previa.

laboral previa. Ser responsable, proactivo y educado.

proactivo y educado. Disponibilidad horaria de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Lo que ofrece la empresa

Excelente remuneración económica.

económica. Estabilidad laboral.

laboral. Buen clima de trabajo y ambiente colaborativo.

¿Cómo postular?

Los interesados deben enviar su currículum con referencias al número de contacto: 2634527992 (Rocío).