¿Buscás empleo en Mendoza?: empresa incorpora operarios de depósito

Una firma de la provincia abrió una convocatoria laboral para sumar a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postularte.
Prunus, compañía dedicada al rubro natural, se encuentra en proceso de expansión y busca incorporar nuevos talentos a su equipo.
Con base en Mendoza, la firma apuesta por generar empleo local y ofrecer oportunidades de desarrollo en un entorno laboral estable y dinámico.
Acerca del puesto
La búsqueda está dirigida a operarios de depósito, con tareas vinculadas principalmente a la carga, descarga y organización de mercadería.
Principales responsabilidades
- Realizar tareas de carga y descarga de camiones.
- Mantener el orden y la organización del depósito.
- Asegurar un manejo responsable de la mercadería.
- Colaborar con el equipo en la dinámica diaria de la empresa.
¿Cuáles son los requisitos?
- Hombres de 23 a 30 años.
- Residir en cercanías a Rodeo del Medio.
- Movilidad propia.
- Experiencia laboral previa.
- Ser responsable, proactivo y educado.
- Disponibilidad horaria de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Lo que ofrece la empresa
- Excelente remuneración económica.
- Estabilidad laboral.
- Buen clima de trabajo y ambiente colaborativo.
¿Cómo postular?
Los interesados deben enviar su currículum con referencias al número de contacto: 2634527992 (Rocío).