¿Buscás empleo en Mendoza?: empresa incorpora operarios de depósito

Una firma de la provincia abrió una convocatoria laboral para sumar a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postularte.

Redacción ElNueve.com

Prunus, compañía dedicada al rubro natural, se encuentra en proceso de expansión y busca incorporar nuevos talentos a su equipo.

Con base en Mendoza, la firma apuesta por generar empleo local y ofrecer oportunidades de desarrollo en un entorno laboral estable y dinámico.

Acerca del puesto

La búsqueda está dirigida a operarios de depósito, con tareas vinculadas principalmente a la carga, descarga y organización de mercadería.

Principales responsabilidades

  • Realizar tareas de carga y descarga de camiones.
  • Mantener el orden y la organización del depósito.
  • Asegurar un manejo responsable de la mercadería.
  • Colaborar con el equipo en la dinámica diaria de la empresa.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Hombres de 23 a 30 años.
  • Residir en cercanías a Rodeo del Medio.
  • Movilidad propia.
  • Experiencia laboral previa.
  • Ser responsable, proactivo y educado.
  • Disponibilidad horaria de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Lo que ofrece la empresa

  • Excelente remuneración económica.
  • Estabilidad laboral.
  • Buen clima de trabajo y ambiente colaborativo.

¿Cómo postular?

Los interesados deben enviar su currículum con referencias al número de contacto: 2634527992 (Rocío).