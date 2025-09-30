¿Buscás trabajo en Mendoza?: reconocida empresa de seguridad incorpora porteros

La firma Terralogic lanzó una convocatoria abierta para sumar nuevos colaboradores a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Una reconocida compañía del sector de la seguridad privada abrió la convocatoria para cubrir puestos de porteros.

Se trata de una vacante destinada a personas interesadas en incorporarse de manera inmediata a un equipo en expansión.

Acerca del puesto

Los futuros porteros cumplirán funciones de vigilancia y control en instalaciones privadas, garantizando un entorno seguro y ordenado.

Principales responsabilidades

Supervisión de ingresos y egresos.

y egresos. Monitoreo mediante sistemas de CCTV.

mediante sistemas de CCTV. Confección y llenado de planillas.

y llenado de planillas. Manejo de paquete Office.

de paquete Office. Comunicación efectiva y trato cordial con el público.

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia comprobable en seguridad privada y portería.

comprobable en seguridad privada y portería. Perfil proactivo, responsable y con habilidades interpersonales.

y con habilidades interpersonales. Disponibilidad para turnos rotativos.

Condiciones laborales

Jornada full time.

Incorporación inmediata.

Estabilidad laboral y posibilidad de desarrollo dentro de la empresa.

laboral y de desarrollo dentro de la empresa. Capacitación constante en el área de seguridad.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en formar parte del equipo deberán enviar su currículum actualizado al mail: rrhh@grupoterralogic.com

(Asunto: Portero).