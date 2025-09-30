¿Buscás trabajo en Mendoza?: reconocida empresa de seguridad incorpora porteros

La firma Terralogic lanzó una convocatoria abierta para sumar nuevos colaboradores a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Una reconocida compañía del sector de la seguridad privada abrió la convocatoria para cubrir puestos de porteros.
Se trata de una vacante destinada a personas interesadas en incorporarse de manera inmediata a un equipo en expansión.
Acerca del puesto
Los futuros porteros cumplirán funciones de vigilancia y control en instalaciones privadas, garantizando un entorno seguro y ordenado.
Principales responsabilidades
- Supervisión de ingresos y egresos.
- Monitoreo mediante sistemas de CCTV.
- Confección y llenado de planillas.
- Manejo de paquete Office.
- Comunicación efectiva y trato cordial con el público.
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia comprobable en seguridad privada y portería.
- Perfil proactivo, responsable y con habilidades interpersonales.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Condiciones laborales
- Jornada full time.
- Incorporación inmediata.
- Estabilidad laboral y posibilidad de desarrollo dentro de la empresa.
- Capacitación constante en el área de seguridad.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en formar parte del equipo deberán enviar su currículum actualizado al mail: rrhh@grupoterralogic.com
(Asunto: Portero).