¿Buscás trabajo en Mendoza?: reconocida empresa de seguridad incorpora porteros

La firma Terralogic lanzó una convocatoria abierta para sumar nuevos colaboradores a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Redacción ElNueve.com

Una reconocida compañía del sector de la seguridad privada abrió la convocatoria para cubrir puestos de porteros.

Se trata de una vacante destinada a personas interesadas en incorporarse de manera inmediata a un equipo en expansión.

Acerca del puesto

Los futuros porteros cumplirán funciones de vigilancia y control en instalaciones privadas, garantizando un entorno seguro y ordenado.

Principales responsabilidades

  • Supervisión de ingresos y egresos.
  • Monitoreo mediante sistemas de CCTV.
  • Confección y llenado de planillas.
  • Manejo de paquete Office.
  • Comunicación efectiva y trato cordial con el público.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia comprobable en seguridad privada y portería.
  • Perfil proactivo, responsable y con habilidades interpersonales.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

Condiciones laborales

  • Jornada full time.
  • Incorporación inmediata.
  • Estabilidad laboral y posibilidad de desarrollo dentro de la empresa.
  • Capacitación constante en el área de seguridad.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en formar parte del equipo deberán enviar su currículum actualizado al mail: rrhh@grupoterralogic.com
(Asunto: Portero).