¿Buscás trabajo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal de limpieza

Una reconocida firma del sector turístico lanzó una convocatoria laboral en Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Un reconocido complejo turístico de la Ciudad de Mendoza lanzó una convocatoria laboral para cubrir puestos de mucama.
La búsqueda está orientada a personas con experiencia en limpieza y ganas de sumarse a un equipo dinámico.
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia previa en puestos de limpieza.
- Edad: entre 25 y 45 años.
- Amplia disponibilidad horaria.
¿Qué ofrece la empresa?
- Estabilidad laboral.
- Incorporación inmediata.
- Buen ambiente de trabajo.
- Posibilidad de crecimiento dentro de un complejo turístico ubicado en pleno centro de Mendoza.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico: apartmucama@outlook.com