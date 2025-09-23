¿Buscás trabajo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal de limpieza

Una reconocida firma del sector turístico lanzó una convocatoria laboral en Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Redacción ElNueve.com

Un reconocido complejo turístico de la Ciudad de Mendoza lanzó una convocatoria laboral para cubrir puestos de mucama.

La búsqueda está orientada a personas con experiencia en limpieza y ganas de sumarse a un equipo dinámico.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia previa en puestos de limpieza.
  • Edad: entre 25 y 45 años.
  • Amplia disponibilidad horaria.

¿Qué ofrece la empresa?

  • Estabilidad laboral.
  • Incorporación inmediata.
  • Buen ambiente de trabajo.
  • Posibilidad de crecimiento dentro de un complejo turístico ubicado en pleno centro de Mendoza.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico: apartmucama@outlook.com