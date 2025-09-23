¿Buscás trabajo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal de limpieza

Una reconocida firma del sector turístico lanzó una convocatoria laboral en Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Un reconocido complejo turístico de la Ciudad de Mendoza lanzó una convocatoria laboral para cubrir puestos de mucama.

La búsqueda está orientada a personas con experiencia en limpieza y ganas de sumarse a un equipo dinámico.

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia previa en puestos de limpieza.

previa en puestos de Edad: entre 25 y 45 años.

entre 25 y 45 años. Amplia disponibilidad horaria.

¿Qué ofrece la empresa?

Estabilidad laboral.

laboral. Incorporación inmediata.

Buen ambiente de trabajo.

Posibilidad de crecimiento dentro de un complejo turístico ubicado en pleno centro de Mendoza.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico: apartmucama@outlook.com