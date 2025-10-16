¿Buscás trabajo en Mendoza?: reconocido hotel incorpora personal de limpieza

Reconocido hotel ubicado en la Ciudad de Mendoza abrió una nueva convocatoria laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

El reconocido Hotel Raíces Aconcagua, uno de los establecimientos más tradicionales y prestigiosos de la provincia, abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal de limpieza y apoyo operativo.

Ubicado en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza, Raíces Aconcagua forma parte de la cadena Raíces Hoteles, destacada por su compromiso con la hospitalidad, la excelencia y la calidez en la atención a sus huéspedes. En esta ocasión, busca cubrir el puesto de mucamo (runner), orientado a tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia general en áreas del hotel.

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia previa en hoteles 3 estrellas o superior.

previa en hoteles 3 estrellas o superior. Vocación de servicio y orientación al cliente.

de servicio y orientación al cliente. Excelentes relaciones interpersonales.

interpersonales. Buena presencia.

Referencias comprobables.

comprobables. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y multitarea.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben enviar su CV a: rrhh@raicesdelplata.com

Indicar en el asunto: “mucamo”