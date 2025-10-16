¿Buscás trabajo en Mendoza?: reconocido hotel incorpora personal de limpieza

Reconocido hotel ubicado en la Ciudad de Mendoza abrió una nueva convocatoria laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
El reconocido Hotel Raíces Aconcagua, uno de los establecimientos más tradicionales y prestigiosos de la provincia, abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal de limpieza y apoyo operativo.
Ubicado en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza, Raíces Aconcagua forma parte de la cadena Raíces Hoteles, destacada por su compromiso con la hospitalidad, la excelencia y la calidez en la atención a sus huéspedes. En esta ocasión, busca cubrir el puesto de mucamo (runner), orientado a tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia general en áreas del hotel.
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia previa en hoteles 3 estrellas o superior.
- Vocación de servicio y orientación al cliente.
- Excelentes relaciones interpersonales.
- Buena presencia.
- Referencias comprobables.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y multitarea.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deben enviar su CV a: rrhh@raicesdelplata.com
Indicar en el asunto: “mucamo”