Oportunidad laboral en Mendoza: incorporan personal para tareas del hogar

Una familia de Chacras de Coria lanzó una búsqueda laboral para sumar personal en tareas domésticas. Conocé los requisitos y cómo postularte.

Una familia de la zona de Chacras de Coria lanzó una convocatoria laboral para incorporar a una trabajadora doméstica.

La búsqueda está orientada a mujeres con experiencia y referencias comprobables.

Acerca del puesto

El empleo consiste en realizar tareas generales del hogar, incluyendo limpieza, lavado, planchado y cocina.

Horario: lunes a sábado, de 9:00 a 15:00.

Modalidad: presencial, en domicilio particular.

presencial, en domicilio particular. Condiciones: sueldo registrado e incentivos a convenir.

¿Cuáles son los requisitos?

Mujer entre 35 y 50 años.

Experiencia comprobable en quehaceres domésticos.

Contar con referencias laborales verificables.

verificables. Residencia cercana a Chacras de Coria.

¿Cómo postularse?

Las interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico:

cadiarena7@gmail.com