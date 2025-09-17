Oportunidad laboral en Mendoza: incorporan personal para tareas del hogar

Una familia de Chacras de Coria lanzó una búsqueda laboral para sumar personal en tareas domésticas. Conocé los requisitos y cómo postularte.
Una familia de la zona de Chacras de Coria lanzó una convocatoria laboral para incorporar a una trabajadora doméstica.
La búsqueda está orientada a mujeres con experiencia y referencias comprobables.
Acerca del puesto
El empleo consiste en realizar tareas generales del hogar, incluyendo limpieza, lavado, planchado y cocina.
- Horario: lunes a sábado, de 9:00 a 15:00.
- Modalidad: presencial, en domicilio particular.
- Condiciones: sueldo registrado e incentivos a convenir.
¿Cuáles son los requisitos?
- Mujer entre 35 y 50 años.
- Experiencia comprobable en quehaceres domésticos.
- Contar con referencias laborales verificables.
- Residencia cercana a Chacras de Coria.
¿Cómo postularse?
Las interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico:
cadiarena7@gmail.com