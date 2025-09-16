¿Buscás trabajo en Mendoza?: empresa incorpora personal de limpieza media jornada

Una firma de servicios lanzó una búsqueda laboral para sumar personal de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postularte.

Una firma de servicios lanzó una búsqueda laboral para sumar personal de limpieza en la zona de Challao.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en el rubro.

Acerca del puesto

La empresa busca incorporar personal de limpieza para cubrir tareas de mantenimiento y orden en diferentes espacios asignados.

Se trata de un empleo presencial, de media jornada, con un horario de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

¿Cuáles son los requisitos?

Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia excluyente en zona Challao.

en zona Experiencia en empresas de limpieza.

en empresas de Predisposición y compromiso laboral.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en formar parte del equipo deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico:

busquedas.mendoza.confidencial@gmail.com

En el asunto, se sugiere colocar la palabra “Limpieza” para que la postulación sea considerada.