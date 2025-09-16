¿Buscás trabajo en Mendoza?: empresa incorpora personal de limpieza media jornada

Una firma de servicios lanzó una búsqueda laboral para sumar personal de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postularte.
Una firma de servicios lanzó una búsqueda laboral para sumar personal de limpieza en la zona de Challao.
La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en el rubro.
Acerca del puesto
La empresa busca incorporar personal de limpieza para cubrir tareas de mantenimiento y orden en diferentes espacios asignados.
Se trata de un empleo presencial, de media jornada, con un horario de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
¿Cuáles son los requisitos?
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Residencia excluyente en zona Challao.
- Experiencia en empresas de limpieza.
- Predisposición y compromiso laboral.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas en formar parte del equipo deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico:
busquedas.mendoza.confidencial@gmail.com
En el asunto, se sugiere colocar la palabra “Limpieza” para que la postulación sea considerada.