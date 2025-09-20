Oportunidad laboral en Mendoza: el Ministerio Público Fiscal lanzó concurso con vacantes disponibles

El organismo provincial abrió un nuevo proceso para sumar profesionales a su equipo técnico. Conocé los requisitos y cómo postularte.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza lanzó un Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir dos vacantes de Técnico de Laboratorio en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD).
La convocatoria se desarrollará del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, y
¿Cuáles son los requisitos para postularse?
Los aspirantes deberán contar con:
- Título de Técnico, Criminalista o carreras afines.
- Experiencia comprobable en laboratorio.
- Conocimientos en Biología Molecular y Genética Forense.
- Disponibilidad para trabajar en turno vespertino y cumplir con guardias pasivas.
- Residencia en la Primera Circunscripción Judicial.
Además, se valorarán habilidades como capacidad de trabajo en equipo y perfil investigativo.
Documentación obligatoria
Toda la información debe subirse en formato PDF y debe incluir:
- Formulario de inscripción web.
- DNI digitalizado (ambos lados).
- Constancia de CUIL emitida por ANSES.
- Título legalizado.
- Certificado de antecedentes penales (no mayor a tres meses).
- Constancia de no figurar en el registro de deudores alimentarios.
- Comprobante de voto en las dos últimas elecciones o constancia de justificación.
- Curriculum Vitae.
Etapas de evaluación
El proceso contará con varias instancias eliminatorias:
- Examen escrito.
- Evaluación oral.
- Prueba de aptitud psicofísica.
- Análisis de antecedentes académicos y científicos.
La inasistencia a cualquiera de estas instancias, sin justificación previa, significará la exclusión automática del concurso y la imposibilidad de participar en futuros llamados del MPF durante un año.
¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones deben realizarse de manera online a través del sitio oficial: concurso.mpfmza.com.ar.