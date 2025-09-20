Oportunidad laboral en Mendoza: el Ministerio Público Fiscal lanzó concurso con vacantes disponibles

El organismo provincial abrió un nuevo proceso para sumar profesionales a su equipo técnico. Conocé los requisitos y cómo postularte.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza lanzó un Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir dos vacantes de Técnico de Laboratorio en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD).

La convocatoria se desarrollará del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, y

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Los aspirantes deberán contar con:

Título de Técnico, Criminalista o carreras afines.

de Técnico, Criminalista o carreras afines. Experiencia comprobable en laboratorio.

comprobable en laboratorio. Conocimientos en Biología Molecular y Genética Forense.

en Biología Molecular y Genética Forense. Disponibilidad para trabajar en turno vespertino y cumplir con guardias pasivas.

para trabajar en turno vespertino y cumplir con guardias pasivas. Residencia en la Primera Circunscripción Judicial.

Además, se valorarán habilidades como capacidad de trabajo en equipo y perfil investigativo.

Documentación obligatoria

Toda la información debe subirse en formato PDF y debe incluir:

Formulario de inscripción web.

de inscripción web. DNI digitalizado (ambos lados).

digitalizado (ambos lados). Constancia de CUIL emitida por ANSES.

emitida por Título legalizado.

legalizado. Certificado de antecedentes penales (no mayor a tres meses).

de antecedentes penales (no mayor a tres meses). Constancia de no figurar en el registro de deudores alimentarios.

de no figurar en el registro de deudores alimentarios. Comprobante de voto en las dos últimas elecciones o constancia de justificación.

de voto en las dos últimas elecciones o constancia de justificación. Curriculum Vitae.

Etapas de evaluación

El proceso contará con varias instancias eliminatorias:

Examen escrito.

escrito. Evaluación oral.

Prueba de aptitud psicofísica.

de aptitud psicofísica. Análisis de antecedentes académicos y científicos.

La inasistencia a cualquiera de estas instancias, sin justificación previa, significará la exclusión automática del concurso y la imposibilidad de participar en futuros llamados del MPF durante un año.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones deben realizarse de manera online a través del sitio oficial: concurso.mpfmza.com.ar.