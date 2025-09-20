Oportunidad laboral en Mendoza: el Ministerio Público Fiscal lanzó concurso con vacantes disponibles

El organismo provincial abrió un nuevo proceso para sumar profesionales a su equipo técnico. Conocé los requisitos y cómo postularte.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza lanzó un Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir dos vacantes de Técnico de Laboratorio en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD).

La convocatoria se desarrollará del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, y

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Los aspirantes deberán contar con:

  • Título de Técnico, Criminalista o carreras afines.
  • Experiencia comprobable en laboratorio.
  • Conocimientos en Biología Molecular y Genética Forense.
  • Disponibilidad para trabajar en turno vespertino y cumplir con guardias pasivas.
  • Residencia en la Primera Circunscripción Judicial.

Además, se valorarán habilidades como capacidad de trabajo en equipo y perfil investigativo.

Documentación obligatoria

Toda la información debe subirse en formato PDF y debe incluir:

  • Formulario de inscripción web.
  • DNI digitalizado (ambos lados).
  • Constancia de CUIL emitida por ANSES.
  • Título legalizado.
  • Certificado de antecedentes penales (no mayor a tres meses).
  • Constancia de no figurar en el registro de deudores alimentarios.
  • Comprobante de voto en las dos últimas elecciones o constancia de justificación.
  • Curriculum Vitae.

Etapas de evaluación

El proceso contará con varias instancias eliminatorias:

  • Examen escrito.
  • Evaluación oral.
  • Prueba de aptitud psicofísica.
  • Análisis de antecedentes académicos y científicos.

La inasistencia a cualquiera de estas instancias, sin justificación previa, significará la exclusión automática del concurso y la imposibilidad de participar en futuros llamados del MPF durante un año.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones deben realizarse de manera online a través del sitio oficial: concurso.mpfmza.com.ar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRTE