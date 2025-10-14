¿Buscás empleo en Mendoza? complejo gastronómico incorpora personal a su equipo de trabajo

Reconocido espacio gastronómico ubicado en pleno Parque General San Martín, abrió una nueva convocatoria laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

El complejo Patio, uno de los polos gastronómicos más concurridos de Mendoza, lanzó una búsqueda laboral abierta para sumar nuevos talentos a su equipo.

Acerca de los puestos disponibles

El complejo ofrece distintas oportunidades laborales dentro del área gastronómica:

Líder de Cocina: responsable del sector, gestión integral y coordinación del equipo de trabajo.

Bachero: colaborador clave para mantener la limpieza y el orden del sector de cocina.

¿Cuáles son los requisitos?

La búsqueda está dirigida a personas proactivas, responsables y con experiencia comprobable en el rubro gastronómico.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen formar parte del equipo de Patio en el Parque San Martín deberán enviar su currículum actualizado a la dirección de correo electrónico: busquedas.patio@gmail.com

En el asunto del correo se recomienda indicar el puesto al que se postula (por ejemplo: “Ayudante de cocina” o “Bachero”).