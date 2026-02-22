Boca Juniors llega a Mendoza para buscar talentos: cuándo y dónde son las pruebas gratuitas

El club xeneize realizará evaluaciones oficiales y gratuitas para juveniles de distintas categorías. La convocatoria es con cupos limitados.

El área de captación y scouting de Boca Juniors llegará a Mendoza con una convocatoria que promete despertar ilusiones.

El club xeneize realizará pruebas oficiales y gratuitas para jugadores juveniles que sueñan con dar el salto al fútbol profesional.

¿Dónde serán las pruebas?

La búsqueda de talentos se desarrollará en la Asociación Atlética Mundo Gol, ubicada en Buenos Vecinos 2101, en Guaymallén.

La invitación está dirigida a chicos de las categorías 2010 a 2018 y los cupos son limitados.

Las evaluaciones estarán a cargo del equipo de captadores del club de la Ribera, que observará de cerca a cada futbolista.

Días y horarios

El cronograma de actividades se dividirá por edades:

Martes 10 de marzo

Categoría 2013: 17.00

Categoría 2017: 18.00

Categoría 2018: 18.30

Miércoles 11 de marzo

Categoría 2011: 8.00

Categoría 2015: 9.00

Categoría 2012: 17.00

Categoría 2016: 18.00

Jueves 12 de marzo

Categoría 2010: 8.00

Categoría 2014: 9.00

¿Cómo inscribirse?

Desde la organización aclararon que la prueba es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa obligatoria. El enlace para anotarse está disponible en las historias del perfil oficial de la convocatoria (@cabjuveniles).

La iniciativa busca detectar talento en la región y ofrecer una oportunidad concreta para quienes aspiran a formarse en el fútbol de alto rendimiento. Para muchos chicos mendocinos, puede ser el primer paso hacia un sueño grande.