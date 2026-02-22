Mendoza: el agua arrastró tres vehículos en el Dique Frías

Tres conductores fueron rescatados por personal policial y de Bomberos luego de que una repentina crecida los sorprendiera mientras realizaban enduro en el interior del Dique Frías.

Tres hombres fueron rescatados este sábado por la noche en el interior del Dique Frías luego de que una crecida sorpresiva, producto de las intensas lluvias, dejara varios vehículos varados y en riesgo de ser arrastrados por la corriente.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaba patrullajes preventivos en la zona, fue alertado sobre la presencia de rodados detenidos con personas en su interior.

De acuerdo con la información oficial, los conductores se encontraban realizando prácticas de enduro cuando el caudal comenzó a aumentar de manera repentina. Una primera creciente alcanzó a los vehículos y obligó a una intervención inmediata.

Ante el avance del agua los efectivos procedieron a evacuar a los tres hombres, de 31, 34 y 35 años, trasladándolos hacia un sector elevado considerado seguro.

La situación más delicada se produjo cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, que aún permanecía dentro del habitáculo, fue sorprendido por una segunda crecida de mayor intensidad. La fuerza del agua arrastró el vehículo hasta hacerlo chocar contra el paredón del dique.

En el operativo también intervino personal de Bomberos, que colaboró en el rescate y en las tareas de asistencia y prevención.

No se informaron lesionados de gravedad.