Después del calor del sábado, la máxima descenderá este domingo. Se esperan lluvias para el comienzo de semana.

Luego de un sábado marcado por el ascenso de la temperatura, con una máxima prevista de 32°C y alertas por tormentas y nevadas en distintos sectores, Mendoza tendrá este domingo un cambio en las condiciones del tiempo. Se espera un descenso de la temperatura, aunque la inestabilidad continuará en la zona cordillerana.

El pronóstico anticipa nubosidad variable y vientos leves del noreste en el llano. Además, se prevén precipitaciones en cordillera durante la jornada.

Los vientos serán leves del noreste y las condiciones se mantendrán relativamente estables en el llano provincial.

En Alta Montaña se esperan nevadas durante la tarde y la noche.

La máxima llegará a los 27°C, mientras que la mínima será de 17°C.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 23 de noviembre

Volverá a subir la temperatura. Se espera nubosidad variable, poco cambio en las condiciones térmicas y vientos moderados del sector sur.

Hacia la noche aumentará la inestabilidad y se anticipan tormentas en la provincia.

La máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 19°C.

Martes 24 de noviembre

Se espera una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura.

Se anticipan tormentas en el sur provincial.

La máxima prevista será de 26°C, mientras que la mínima se ubicará en 19°C.