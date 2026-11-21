El municipio implementará un operativo especial de tránsito que afectará la circulación habitual en distintos sectores de la capital mendocina durante el domingo.

La Ciudad de Mendoza tendrá este domingo una nueva edición de la Maratón Nocturna, una propuesta deportiva que reunirá a corredores de distintas edades y niveles.

La actividad contará con una prueba competitiva de 10 kilómetros y un recorrido KIDS/Familiar. Por el paso de los participantes, habrá cortes de calles y desvíos en distintos sectores del microcentro y del Parque General San Martín.

La concentración comenzará a las 20.30 horas en la explanada de Casa de Gobierno, sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo, donde también estará ubicada la largada. El operativo de tránsito se extenderá hasta las 22.30 horas e incluirá interrupciones totales y cortes intermitentes en las arterias que forman parte del recorrido.

Qué calles estarán cortadas por la Maratón Nocturna

Los cortes totales se aplicarán entre las 20.30 y las 22.30 en los siguientes tramos:

Virgen del Carmen de Cuyo: desde La Pampa hasta avenida Mitre, en la zona de Casa de Gobierno.

desde La Pampa hasta avenida Mitre, en la zona de Casa de Gobierno. Avenida Mitre: desde Virgen del Carmen de Cuyo hasta Rivadavia.

desde Virgen del Carmen de Cuyo hasta Rivadavia. Rivadavia: desde Patricias Mendocinas hasta 25 de Mayo.

desde Patricias Mendocinas hasta 25 de Mayo. Chile: desde Montevideo hasta Espejo.

desde Montevideo hasta Espejo. Sarmiento y Emilio Civit: desde Chile hasta Boulogne Sur Mer.

Parque General San Martín: calle Los Plátanos, desde Boulogne Sur Mer, avenida del Prado Español y el circuito del lago.

También habrá interrupciones en las intersecciones con las calles transversales a medida que avance la maratón.

A estas restricciones se suman dos cortes que ya están vigentes por obras: calle Yrigoyen, desde República del Líbano hasta avenida San Martín, y avenida San Martín, desde Brasil hasta avenida Peltier.

Para quienes necesiten atravesar la capital durante el desarrollo de la carrera, el municipio recomendó distintos recorridos alternativos según el sentido de circulación.

De sur a norte:

Por el sector oeste: i nterior del Parque General San Martín, avenida de Circunvalación Carlos Thays y Lencinas.

nterior del Parque General San Martín, avenida de Circunvalación Carlos Thays y Lencinas. Por el sector este: España, San Martín y San Juan.

De norte a sur:

Por el sector oeste: Lencinas, Carlos Thays y Corredor del Oeste.

Lencinas, Carlos Thays y Corredor del Oeste. Por el sector este: 9 de Julio, San Martín y Rioja.

De este a oeste:

Por el sector sur: P eltier y Pueyrredón.

eltier y Pueyrredón. Por el sector norte: Necochea, Las Heras y Juan B. Justo.

De oeste a este:

Por el sector sur: Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno.

Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno. Por el sector norte: Lencinas, Nicolás Avellaneda y Gutiérrez.

El servicio del Metrotranvía también tendrá modificaciones durante la jornada. La circulación quedará interrumpida entre las 21 y las 22, en coincidencia con el desarrollo de la maratón.

Quienes quieran participar todavía pueden anotarse, ya que quedan los últimos cupos disponibles para las dos modalidades. Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial: maratonnocturna.com/2026.

Los atletas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder a un descuento del 50%.

La acreditación y el retiro de kits se realizarán este sábado 21 de noviembre, de 10 a 18, en la Nave Cultural, ubicada en Las Cubas 201. No se entregarán kits fuera de esa franja horaria.

Los corredores que lleguen en vehículo podrán utilizar la playa sur de Casa de Gobierno para estacionar.