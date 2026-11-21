La medida alcanza a las escuelas primarias de gestión estatal y privada de la provincia y establece un nuevo procedimiento para designar a los estudiantes que portarán las banderas Nacional y Provincial.

La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó un nuevo reglamento para elegir a los abanderados y escoltas de las escuelas primarias de gestión estatal y privada de Mendoza.

La normativa regirá para las designaciones que se realicen durante 2026, de cara al ciclo lectivo 2027, y contempla tanto la Bandera Nacional como la Bandera de la Provincia de Mendoza.

La titular de Educación Primaria, Raquel Ghilardi, explicó que el objetivo es reconocer el recorrido de los estudiantes y sus aprendizajes. También señaló que se tendrá en cuenta a quienes participaron de instancias de intensificación, es decir, aquellos que necesitaron reforzar contenidos durante el año.

“Cada año, la elección de abanderados y escoltas representa un momento muy especial para las escuelas, ya que es una distinción que reconoce el esfuerzo, los aprendizajes y los valores de nuestros estudiantes“, expresó la funcionaria.

Respecto de la asistencia, Ghilardi confirmó que no se considerará en esta convocatoria, aunque indicó que es un aspecto que la DGE seguirá trabajando y que podría incorporarse en futuras elecciones.

Otro de los cambios es el momento en que se realizará la designación. La elección tendrá lugar una vez concluido el período regular de clases, para que los alumnos puedan terminar sexto grado sin presiones ni anticipaciones relacionadas con el resultado.

Además, se utilizará el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), que permitirá revisar el procedimiento y, según explicó la DGE, garantizar mayor transparencia e igualdad de condiciones.

Las designaciones realizadas para el ciclo lectivo 2026 no tendrán modificaciones y conservarán los efectos establecidos por la normativa que se encontraba vigente al momento de cada elección.