Atención médica gratis en Mendoza: cuándo y dónde podés hacer controles y vacunarte durante agosto

La iniciativa busca acercar servicios médicos esenciales con nuevos operativos gratuitos destinados a vecinos sin obra social que podrán acceder a controles preventivos, vacunación y atención integral.

La Ciudad de Mendoza llevará adelante un nuevo ciclo de Operativos Integrales de Salud Comunitaria durante agosto con el objetivo de acercar la atención médica a distintos barrios del departamento.

La propuesta está destinada a vecinos que residan en la capital y no cuenten con obra social.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios esenciales de salud, promover la prevención de enfermedades y detectar a tiempo posibles problemas mediante controles gratuitos realizados por equipos de profesionales de la comuna.

Qué servicios ofrecen

Durante cada jornada, los asistentes podrán acceder sin costo a distintas prestaciones de salud, entre ellas:

Controles de crecimiento y desarrollo para niños y niñas de 1 a 14 años.

de crecimiento y desarrollo para niños y niñas de Atención y controles obstétricos para personas embarazadas.

para personas Consejería en salud sexual y reproductiva.

Aplicación de vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.

Cuándo y dónde son los operativos

Las jornadas se desarrollarán en dos puntos de la Ciudad de Mendoza:

Jueves 20 y viernes 21 de agosto: Centro Integrador Comunitario (CIC) Nº 2, ubicado en el barrio Soberanía Nacional.

Centro Integrador Comunitario (CIC) Nº 2, ubicado en el barrio Soberanía Nacional. Jueves 27 y viernes 28 de agosto: avenida Reverendo Padre Llorens, frente al Centro de Salud 302, en el barrio San Martín.

Los turnos se entregarán de forma presencial desde las 8.30 en cada lugar donde se realice el operativo y se asignarán por orden de llegada, hasta completar el cupo disponible para esa jornada.

Quienes asistan deberán presentar: