Un incendio destruyó una casa en un asentamiento de Ciudad: la explosión de un artefacto habría desatado el fuego

El incendio ocurrió durante la noche del viernes en el asentamiento Difunta Correa. Bomberos y efectivos policiales trabajaron para evitar que las llamas se extendieran a las viviendas cercanas.

Un incendio destruyó por completo una vivienda precaria en Ciudad durante la noche de este sábado.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 horas, en una vivienda ubicada en el asentamiento Difunta Correa.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un incendio con riesgo de propagación hacia inmuebles vecinos.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron el siniestro y trabajaron junto al personal de Bomberos, que logró extinguir el fuego y realizar las tareas de enfriamiento para evitar que las llamas volvieran a reavivarse.

Como consecuencia del incendio, la vivienda, una construcción precaria de tres ambientes, sufrió pérdidas totales.

Según relató el propietario, un hombre de 29 años, al regresar de hacer compras escuchó una explosión proveniente de un artefacto dentro de la casa. Instantes después se inició el incendio que terminó consumiendo toda la estructura.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.

Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación.