Argentina vs. Inglaterra: dónde habrá controles, requisas y cortes por el operativo de seguridad en Mendoza

La Policía de Mendoza desplegará un amplio operativo antes, durante y después del partido de la Selección argentina. Habrá controles, requisas y operativos de alcoholemia en toda la provincia.

El Gobierno de Mendoza anunció un importante operativo de seguridad para el partido de la Selección argentina, con el objetivo de prevenir incidentes durante los posibles festejos.

El despliegue incluirá 500 efectivos policiales en el Gran Mendoza, además de personal de unidades especiales que podrá sumarse si la situación lo requiere.

El director de Relaciones Institucionales con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que los principales controles estarán concentrados en los lugares donde habitualmente se reúne la mayor cantidad de personas para celebrar.

“Vamos a estar vallando las zonas específicas de Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Kilómetro Cero y toda la Peatonal. En los accesos realizaremos requisas preventivas a las personas que ingresen para garantizar la seguridad de todos“, señaló.

El operativo comenzará antes del inicio del partido y se extenderá hasta que finalicen las celebraciones. Los controles estarán especialmente ubicados en los ingresos a la Peatonal, donde la Policía realizará inspecciones preventivas para evitar el ingreso de elementos peligrosos.

Amat destacó que, durante el último operativo, la mayoría de los mendocinos festejó de manera pacífica. “Hubo algunas riñas aisladas y agresiones con objetos contundentes contra móviles policiales, pero fueron hechos puntuales y sin gravedad. En el Gran Mendoza hubo 16 personas aprehendidas, mientras que en Palmira fueron entre siete y ocho. También se registraron algunos incidentes menores en Tunuyán”, precisó.

Además de los puntos tradicionales de celebración, la Policía reforzará la vigilancia en todas las terminales de ómnibus de la provincia y en plazas y espacios verdes de los distintos departamentos.

Los municipios también participarán del operativo con preventores y agentes de tránsito, aunque el trabajo principal estará a cargo de la Policía de Mendoza.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que mantuvieron reuniones con la Secretaría de Transporte y confirmaron que los colectivos circularán con normalidad, ya que el horario del encuentro no afectará la prestación del servicio.

A diferencia del operativo realizado el sábado pasado, en esta oportunidad no habrá modificaciones en los recorridos ni interrupciones del transporte público.

Las autoridades pidieron a quienes deban trasladarse durante la jornada que planifiquen el viaje con anticipación para evitar demoras y accidentes.

También recomendaron evitar circular por las zonas de festejos una vez finalizado el partido y recordaron que habrá controles de alcoholemia en toda la provincia.

“Si van a conducir, no consuman alcohol. Vamos a tener controles en distintos puntos de Mendoza y seguiremos trabajando de manera coordinada con la Policía Vial“, remarcó Amat.

El operativo permanecerá activo hasta que se desconcentren por completo los hinchas, con una fuerte presencia policial en Kilómetro Cero, la Peatonal, calle San Martín, Arístides Villanueva y otros sectores donde habitualmente se realizan los festejos.