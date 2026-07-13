Una joven de 18 años murió tras un violento choque entre una camioneta y una moto en Tunuyán

El fatal accidente de tránsito ocurrió en Colonia Las Rosas, en Tunuyán. La víctima falleció en el lugar, mientras que otra joven fue trasladada al Hospital Scaravelli con heridas.

Una joven de 18 años perdió la vida este lunes por la noche luego de protagonizar un grave accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta en Colonia Las Rosas, departamento de Tunuyán.

El siniestro ocurrió sobre calle Tabanera, a unos dos kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 92, y también dejó a otra joven herida, quien fue derivada al Hospital Scaravelli para recibir atención médica.

Según la información preliminar de la investigación, una Chevrolet S10 circulaba de este a oeste cuando, por motivos que aún intentan establecer los peritos, impactó de frente contra una motocicleta Zanella 150 que transitaba en sentido contrario.

El choque ocurrió durante la noche del lunes y provocó importantes daños en ambos vehículos debido a la violencia del impacto.

Como consecuencia de la colisión, la presunta conductora de la motocicleta, una joven de 18 años, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.

Por su parte, la acompañante de la moto resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Scaravelli, donde ingresó con una posible fractura en uno de sus pies y quedó bajo observación mientras se realizaban los estudios correspondientes.

El hombre que conducía la camioneta no sufrió lesiones.

Además, efectivos de la Policía Vial le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que no había consumido bebidas alcohólicas antes del accidente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 65ª, personal de Policía Científica, Policía Vial, agentes de Tránsito Municipal de Tunuyán y profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima.