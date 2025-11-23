Aprendé a defenderte: Participá en este curso gratuito de defensa personal

Se realizarán dos clases gratuitas para incorporar herramientas de autoprotección en situaciones cotidianas. Los cupos son limitados.

La Ciudad de Mendoza sumó una nueva propuesta dentro de su agenda deportiva y recreativa: un curso gratuito de defensa personal, pensado para brindar herramientas prácticas de autocuidado ante situaciones cotidianas.

La iniciativa forma parte de las acciones que el municipio impulsa para promover el bienestar integral y el uso activo de los espacios públicos.

¿Dónde y cuándo es?

El curso se dictará en dos encuentros:

Miércoles 26 de noviembre — 20 a 22 horas

Viernes 28 de noviembre — 20 a 22 horas

Ambas clases se realizarán en el Parque Urbano, dentro del Parque O’Higgins, un espacio que la Ciudad impulsa como punto de encuentro seguro, accesible y destinado a la actividad física.

¿Qué vas a aprender?

Las clases estarán a cargo del profesor Daniel Bosio, especialista en técnicas de autocuidado.

La capacitación está dirigida a personas de todas las edades y no requiere experiencia previa.

Durante los encuentros, los asistentes podrán aprender:

Maniobras simples y efectivas de defensa personal

simples y efectivas de personal Técnicas para mejorar el control corporal

para mejorar el control corporal Herramientas de autocuidado y prevención

y prevención Recursos básicos para responder ante una eventual situación de riesgo

¿Cómo inscribirte?

La propuesta es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de WhatsApp al 261 306 6342.

No se solicitan conocimientos previos y el curso está abierto a toda la comunidad.