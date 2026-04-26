Alcohol al volante en Mendoza: chocaron en Luján y ambos conductores estaban ebrios

El choque ocurrió en una esquina transitada. Los dos conductores dieron positivo de alcohol con niveles muy por encima de lo permitido.

Dos conductores fueron imputados por manejar bajo los efectos del alcohol tras protagonizar un choque en Luján de Cuyo durante la madrugada de este domingo.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 00:20 horas en la intersección de Pueyrredón y Alzaga, donde colisionaron un Volkswagen Fox y una Toyota Hilux.

Personal policial que llegó al lugar constató que ambos automovilistas, de 27 y 31 años, no presentaban lesiones.

Al ser sometidos al control de alcoholemia, los resultados fueron positivos en ambos casos. El conductor del Fox registró 2 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el de la camioneta arrojó 1,54 g/l, cifras que superan ampliamente el límite permitido.

Por disposición judicial, se labraron actuaciones por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.