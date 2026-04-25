Choque entre dos motos en Las Heras : tres jóvenes terminaron hospitalizados y dos están en estado delicado

El siniestro ocurrió en la noche del viernes. Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud y una de ellas permanece en estado crítico.

Un violento accidente de tránsito se registró en la noche del viernes en Las Heras y dejó a tres jóvenes heridos, dos de ellos con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 23:45 horas en la intersección de Salvador Civit y Liniers.

Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a dos motocicletas de 110 cc. Por un lado, una Honda Wave conducida por un joven de 22 años que circulaba de norte a sur por Emilio Civit. Por el otro, una Zanella 110 cc en la que viajaban dos personas, ambos de 21 años, que se desplazaban de oeste a este por Liniers.

Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron en la esquina, provocando un fuerte impacto que dejó a los ocupantes tendidos sobre el asfalto.

Como consecuencia del choque, los dos conductores sufrieron politraumatismos graves y fueron trasladados de urgencia al Hospital Central, donde quedaron internados. En tanto, el acompañante de la Zanella presentó heridas de carácter moderado y fue derivado a la Clínica Santa María.

En el lugar trabajó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras.