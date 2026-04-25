Planazo gratuito en Mendoza: tarde de música en vivo, folclore y feria al aire libre

Una propuesta al aire libre con música en vivo, folclore y una feria de emprendedores, ideal para disfrutar la tarde del domingo.

Este domingo hay un planazo gratuito en Mendoza para quienes quieran disfrutar de la música, el baile y las tradiciones al aire libre.

Se trata de una nueva edición de la Mateada Folclórica, una propuesta que invita a vecinos de todas las edades a encontrarse a través del arte y la cultura.

El evento contará con shows en vivo, danzas típicas y una clase abierta de folclore, donde el público podrá sumarse y participar activamente.

La iniciativa, impulsada por la Compañía de Danzas Etnia, busca generar un espacio cercano entre artistas y asistentes, con un formato más relajado que el de los festivales tradicionales. La idea es compartir, aprender y disfrutar en comunidad.

Además, habrá stands de emprendedores de la Dirección de Economía Social de Godoy Cruz, con venta de productos artesanales como billeteras, mochilas, materas, llaveros y otros artículos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es “generar espacios donde el arte, la música y la danza se entrelacen para compartir aprendizajes entre colegas y vecinos”.

¿Cuándo y dónde es?