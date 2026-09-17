“Acá nos conocemos todos”: cómo es el barrio de Guaymallén donde una mujer y su nieto murieron tras caer a un pozo

Una mujer de 62 años y su nieto de un año murieron tras caer a un pozo séptico en una vivienda de Guaymallén. El barrio tiene unas 50 casas y los vecinos se mantienen comunicados por WhatsApp.

Una mujer de 62 años y su nieto de un año murieron durante la noche del miércoles después de caer a un pozo séptico en una vivienda del barrio Buenos Vecinos, en Guaymallén.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.20 horas y movilizó a los habitantes del lugar, que se enteraron de lo ocurrido a través del grupo de WhatsApp que comparten.

El barrio es una comunidad pequeña, con unas 50 viviendas, donde los vecinos aseguran conocerse entre sí. Tras escuchar los pedidos de auxilio, varios habitantes salieron de sus casas y se dirigieron hasta la vivienda para intentar ayudar.

“Somos vecinos, yo vivo a la vuelta. Nos avisamos por el WhatsApp, entonces todos corrimos al lugar”, contó uno de los vecinos.

El hombre explicó que la comunicación entre los habitantes del barrio fue clave para que varios de ellos se acercaran rápidamente. “Acá nos conocemos todos. Somos una comunidad chiquita”, señaló.

Según contó, el niño había quedado al cuidado de su abuela y cayó primero al pozo. La mujer intentó sacarlo, pero también terminó dentro de la estructura.

“Es una familia que supuestamente ha dejado a un niño al cuidado de la abuela. Es un niñito que se cayó al pozo y después la abuela quiso sacarlo”, relató.

Otros vecinos también explicaron que en el barrio hay pozos sépticos ubicados tanto en la parte delantera como en la trasera de las viviendas. En algunas casas, según contaron, estas estructuras cuentan con una precámara.

La fiscalía intervino en el caso y Policía Científica realizó las pericias en el lugar.