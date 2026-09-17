“Una vecina sintió los gritos y pidió ayuda”: conmoción en Guaymallén por la muerte de una mujer y su nieto

La mujer de 62 años y su nieto de un año murieron después de caer a un pozo séptico en una vivienda de Guaymallén. Una vecina escuchó los gritos y pidió ayuda a través del grupo de WhatsApp del barrio. Otros vecinos acudieron al lugar y colaboraron para sacar a las víctimas.

Una mujer de 62 años y su nieto de un año cayeron a un pozo séptico en una vivienda de calle Buenos Vecinos, en Guaymallén, y murieron durante la noche del miércoles.

Los vecinos se enteraron de lo que había ocurrido cuando una mujer escuchó los gritos y pidió ayuda a través del grupo de WhatsApp del barrio.

Cintia, vecina que además es enfermera, conocía a la víctima y contó que la veía habitualmente con su nieto. “Ella cuidaba al nieto. Yo la veía que ella lo cuidaba”, dijo.

Los habitantes del barrio se acercaron hasta la vivienda y varios hombres colaboraron para sacar a la mujer y al niño del pozo.

La otra vecina también explicó que los pozos sépticos están ubicados en distintos sectores de las viviendas del barrio. “Algunos que los tenemos adelante, en el jardín de adelante, y otros atrás”, señaló. En su casa, explicó, está ubicado en la parte trasera.

“Cada casa elige si lo hace adelante o atrás. Somos 50 casas”, contó.

Según su relato, algunos pozos tienen una precámara y pueden alcanzar aproximadamente un metro y medio de profundidad. Sin embargo, dijo que no sabía dónde estaba ubicado exactamente el pozo de la vivienda donde ocurrió la tragedia.

Después del rescate llegaron los efectivos policiales y las ambulancias. La vecina destacó la rapidez con la que arribó el personal al lugar. “Vino la Policía, vinieron en moto, vinieron en camioneta. Actuaron muy bien”, sostuvo.

También contó que la asistencia médica llegó rápidamente y que finalmente fueron dos las ambulancias que se hicieron presentes en el barrio.

La mujer de 62 años murió en el lugar, mientras que el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Notti. A las 21.18 horas, los médicos confirmaron el fallecimiento del pequeño.