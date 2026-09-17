Tragedia en Guaymallén: una mujer y su nieto de un año murieron tras caer a un pozo séptico

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda de calle Buenos Vecinos. Los vecinos rescataron a las víctimas y el niño fue trasladado al Hospital Notti, donde confirmaron su muerte.

Una mujer de 62 años y su nieto, un niño de un año, murieron este miércoles por la noche luego de caer a un pozo séptico en una vivienda de Guaymallén.

Según fuentes policiales, los vecinos lograron rescatar a ambos, pero la mujer falleció en el lugar y el pequeño murió poco después en el Hospital Notti.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.20 horas en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Vecinos al 990, en un barrio semiprivado cercano al carril Godoy Cruz. Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la caída de una mujer y un niño al interior de un pozo.

Familiares le relataron a los efectivos que una joven se encontraba preparando la comida cuando advirtió que no estaban su abuela, identificada como M.E.V., de 62 años, ni su hermano de un año.

Poco después llegó la madre de los niños y, al salir al patio, observó los pies de la mujer, quien se encontraba con la cabeza sumergida en el pozo. Ante los pedidos de auxilio, varios vecinos se acercaron y consiguieron sacar a la víctima. Fue entonces cuando descubrieron que el pequeño estaba debajo de ella.

Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La médica constató el fallecimiento de la mujer, mientras que el niño fue trasladado de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital Notti.

Los médicos realizaron maniobras de reanimación al menor, pero no lograron salvarlo. A las 21.18 horas, una profesional del hospital confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en la vivienda, el pozo se encontraba a unos cinco metros del patio. La abertura tenía aproximadamente 60 por 60 centímetros y una profundidad cercana a un metro.

Por el momento, no se estableció cuánto tiempo permanecieron la mujer y el niño en el interior ni cómo se produjo exactamente la caída.

La fiscal que intervino en el caso impartió las directivas correspondientes y solicitó la participación de Policía Científica. Los peritos deberán realizar las tareas necesarias para determinar las circunstancias del hecho.