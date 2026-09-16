Un maipucino rompió un récord al capturar la carpa más grande del embalse El Carrizal

La madrugada del lunes en el camping Bahía del Sol se convirtió en escenario de una hazaña inesperada: Walter Hugo Lucero, vecino de San Roque, logró pescar un ejemplar de carpa de 33,600 kilos y 1,30 metros de largo. La noticia sorprendió a pescadores, balseros y autoridades, que confirmaron que nunca antes se había registrado un pez de semejante tamaño en el embalse mendocino.

La madrugada del lunes en el camping Bahía del Sol se transformó en

escenario de una escena inesperada:vecino de San RoqueEl momento fue seguido por balseros y pescadores que no podían creer lo que veían, ya que nunca antes se había registrado un pez de semejante tamaño en el embalse mendocino.

Lucero, de 49 años, es un aficionado que lleva toda su vida dedicado a la pesca. Esa pasión lo llevó a protagonizar una hazaña que rápidamente se convirtió en tema de conversación en la provincia. Según relataron testigos, la captura se produjo en plena madrugada y requirió un esfuerzo notable para poder controlar al pez y finalmente sacarlo del agua. La Dirección de Recursos Naturales verificó el hecho y aseguró que no existen antecedentes de un ejemplar similar en El Carrizal, lo que convierte a esta carpa en un récord absoluto.

La familia del pescador también fue parte de la emoción. “Es un logro para él, ya que toda su vida se ha dedicado a la pesca”, expresó una de sus hijas. Sus nietos y su esposa remarcaron el orgullo que sienten por la hazaña, que trascendió lo deportivo y se transformó en motivo de celebración comunitaria.

El embalse El Carrizal, ubicado entre Luján de Cuyo y Rivadavia, es uno de los destinos más elegidos por quienes practican pesca deportiva en Mendoza. Allí abundan especies como carpas, pejerreyes y bagres, pero nunca se había registrado un ejemplar de estas dimensiones. La captura de Lucero refuerza la imagen del lugar como un espacio privilegiado para los aficionados y abre la posibilidad de que El Carrizal se posicione aún más como referencia nacional en este tipo de actividades.