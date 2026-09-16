Bomba a horas de la final de Gran Hermano: Ángel de Brito reveló un giro dramático en los votos entre Sol y Yipio

En la antesala de la gala consagratoria de Gran Hermano: Generación Dorada, el periodista Ángel de Brito sacudió la escena al revelar información exclusiva sobre la tendencia de los votos.

La cuenta regresiva para la definición de Gran Hermano: Generación Dorada por El 9 Televida ingresó en su terreno más caluroso. Este miércoles 16 de septiembre, la expectativa del público se encuentra en su punto máximo para conocer a la gran campeona del certamen entre Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, luego de que Charlotte Caniggia quedara relegada al tercer puesto.

Sin embargo, a pocas horas de que Santiago del Moro cierre definitivamente las líneas, Ángel de Brito sorprendió al revelar en LAM datos confidenciales sobre el comportamiento de las votaciones.

De la ventaja “imbatible” de Sol al empate técnico

El conductor comenzó por transparentar su favoritismo personal antes de soltar la información de los cómputos. “A mí me gustaría que gane Sol porque generó quilombo todo el tiempo; es irritante. Yipio no me causa gracia y su grupo tampoco me gusta”, admitió.

No obstante, De Brito diferenció su gusto del escenario real y reveló la “bomba” sobre el repentino vuelco del público: “Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo”, aseguró el periodista, dando cuenta de una paridad absoluta en el tramo final.

El peso del voto internacional y la picante despedida de Charlotte

Según detalló De Brito, el drástico cambio en los porcentajes responde en gran medida al masivo caudal de votos proveniente del exterior, con especial protagonismo de los espectadores uruguayos y paraguayos, quienes históricamente marcan agenda en las finales de los realities de la región. “Hoy las votaciones van empatadas, la gente sigue votando”, remarcó para dar cuenta de que el resultado sigue abierto.

El clima de tensión en la casa ya venía escalando tras la salida de Charlotte Caniggia. Al momento de despedirse, la mediática abrazó efusivamente a Yipio deseándole la victoria (“Amiga, rompela, ojalá ganes”), lo que provocó un picante dardo cruzado por parte de Solange mientras Caniggia caminaba hacia la puerta: “Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau”.

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