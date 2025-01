La China Suárez enfrentó los rumores de embarazo y publicó una foto en las redes sociales 

Eugenia “La China” Suárez negó rotundamente los rumores de embarazo en un posteo de Instagram. Además, apuntó contra quienes difunden información falsa sobre su vida personal y se refirió al conflicto judicial que enfrenta su pareja, Mauro Icardi, con su ex pareja, Wanda Nara.

La actriz Eugenia “La China” Suárez utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores que circulaban sobre un posible embarazo junto a Mauro Icardi. En una publicación que rápidamente generó repercusión, Suárez negó rotundamente la información y aprovechó para lanzar un mensaje directo hacia quienes difunden noticias falsas sobre su vida personal.

“No estoy embarazada”, escribió junto a una foto en la que posa en bikini, luciendo un nuevo tatuaje en forma de corona. Este diseño reemplaza el “43” que había grabado en su piel en honor a su breve relación con el piloto Franco Colapinto.

La actriz también hizo alusión a las versiones difundidas por Yanina Latorre, quien desde Miami compartió información relacionada al “Wandagate”, el escándalo que involucró a Suárez, Icardi y Wanda Nara. “Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantes sobre mí”, ironizó la actriz en su posteo.

Además, Suárez lanzó una crítica que parece referirse a los conflictos judiciales entre Icardi y su exesposa: “PD: ¿Será la misma fuente que la de las pericias?”, dejando entrever su postura sobre las recientes polémicas.

Como era de esperarse, Latorre no tardó en contestar. “Ya tenemos un tema menos”, comentó con tono sarcástico, antes de agregar: “Que alguien le avise a La China que las pericias filtradas no son las oficiales. Las que se hicieron en la Justicia todavía no están listas”.

La panelista fue más allá y volvió a cuestionar la relación entre Suárez e Icardi. “Se metió en un matrimonio, lo negó y ahora convive con él. Todo empezó porque ella misma lanzó el rumor”, afirmó Latorre, quien también recordó episodios pasados, como el inicio de la relación de la actriz con Benjamín Vicuña.