A Leyla le pasará lo que al pastor mentiroso… mirá lo que se viene en ‘Pasión Prohibida’

Leyla va por todo, con el apoyo de Şahika y ya jugada y sin fichas apuesta a la mentira como último recurso para retener a Halit. ¿Qué pasará cuando el empresario se entere de toda la verdad en ‘Pasión Prohibida’?

Leyla entró con timidez en ‘Pasión Prohibida’, la novela turca de las siestas de Canal 9 Televida, pero con el correr de los episodios se vio que la verdadera intención de la chica no es otra que quedarse con la fortuna de Halit Argun -como en algún momento quiso hacer Yildiz, vale la aclaración-. Sin embargo, jugada y sin fichas la chica que se hizo pasar por hermana de Caner y Ender, ahora va por todo y sin escrúpulos apuesta a cualquier recurso para que su plan funcione. Mirá lo que se viene en ‘Yasak Elma‘.

Ante el divorcio con Yildiz, Halit pierde el interés por Leyla y ésta se desespera, recurre a Şahika y entre las dos arman un plan, aunque lleno de mentiras. Primero, la secretaria se inventa que estaba embarazada y deja a Halit en shock con la noticia.

Tan sólo un día después de soltarle el bombazo, Leyla llega a un acuerdo con su aliada para avanzar con su retorcido plan: Le dirá a Halit que ha interrumpido la gestación para hacerlo sentir culpable.

Mientras Halit come, Leyla lo llamará y le dirá sin rodeos que acaba de abortar: “Ayer, después de dejarte lo pensé mucho y no podría dar a luz a un bebé que no quieres, así que está mañana he ido al hospital”, le dirá.

Halit no podrá creer que haya hecho algo así sin consultarle y ella continuará victimizándose: “Sé que estoy sola en esto”. Al terminar la conversación telefónica, el empresario se subirá rápidamente en su coche para ir a ver a Leyla de inmediato.

Ante esta nueva mentira, que parece funcionar Halit vuelve a caer en las redes de Leyla. La astuta joven, que sabe que ya se ha ganado su favor, da un paso más en su plan: le pide cenar con sus hijos.

Leyla quiere integrarse ahora en la familia Argun para así poco a poco acercarse a su objetivo: casarse con Halit. Por ello, poniendo pucheritos y ojos tristes, le ha pedido al empresario cenar en la mansión… ¡Y él ha aceptado!

¿Qué pasará y cómo terminará esto? Para averiguarlo seguí frente a la pantalla de Canal 9 Televida y mirá cada capítulo de ‘Yasak Elma’.