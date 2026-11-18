Un mensaje inesperado, un encuentro o la reaparición de alguien que creías fuera de tu vida pueden cambiar el rumbo de los próximos días. Para algunos signos, esta semana traerá conversaciones pendientes, sentimientos que no terminaron de apagarse y decisiones que creían haber dejado atrás.

La Luna transita por Piscis y continúa en fase creciente, acercándose a su próximo cuarto creciente. Esta posición pone el foco en las emociones, los recuerdos y aquellas situaciones que todavía generan dudas.

El Sol permanece en Escorpio, mientras Mercurio y Venus avanzan en movimiento directo. Desde la astrología, esta combinación invita a revisar los vínculos, recuperar conversaciones pendientes y prestar atención a lo que quedó sin resolver. Por su parte, Marte y Júpiter en Leo impulsan a tomar decisiones y defender lo que cada uno quiere.

Durante esta semana, el pasado puede volver a hacerse presente, pero no necesariamente para ofrecer una segunda oportunidad. En algunos casos, será una prueba para comprobar si realmente aprendiste de lo que viviste.

Horóscopo de hoy

Escorpio

Una persona que creías definitivamente fuera de tu vida puede volver a buscarte. Quizás aparezca con un mensaje, una explicación o una propuesta para encontrarse. Aunque una parte de vos tenga curiosidad, no olvides por qué esa historia terminó. Antes de abrir nuevamente la puerta, preguntate si realmente cambió algo.

En el trabajo, una situación pendiente también puede exigir tu atención.

Sagitario

Una historia sentimental que parecía cerrada puede tener un nuevo capítulo.

Alguien podría reaparecer justo cuando estabas empezando a mirar hacia otro lado. No confundas nostalgia con amor ni aceptes explicaciones que no terminan de convencerte.

En lo económico, una decisión que postergaste puede necesitar una respuesta esta semana.

Capricornio

Un problema del pasado puede regresar a través de una persona de tu entorno. Quizás se trate de una discusión familiar, una deuda o un compromiso que quedó sin resolver. Esta vez vas a tener que decidir si vale la pena volver a involucrarte.

En el amor, alguien puede reclamarte una explicación que nunca recibió.

Acuario

Un mensaje inesperado puede alterar tu tranquilidad.

Una persona con la que dejaste de hablar podría intentar recuperar el contacto y despertar preguntas que creías superadas. No respondas solamente por curiosidad: pensá qué lugar querés darle en tu presente.

En el trabajo, una propuesta anterior puede volver a ponerse sobre la mesa.

Piscis

Con la Luna en tu signo, las emociones pueden estar más presentes de lo habitual.

Un recuerdo, una conversación o un encuentro pueden llevarte nuevamente a una historia que no terminó como esperabas. Alguien podría buscar una segunda oportunidad, pero no tenés obligación de concederla. Escuchá lo que tenga para decirte y después decidí.

Aries

Una persona con la que tuviste diferencias puede volver a aparecer y poner a prueba tu paciencia. Quizás quiera retomar el vínculo como si nada hubiera pasado, pero vos todavía tenés cosas que decir. No permitas que la necesidad de cerrar una historia te haga aceptar cualquier condición.

En el trabajo, revisá un acuerdo antes de darlo por terminado.

Tauro

Una relación del pasado puede volver a ocupar tus pensamientos, especialmente si quedaron preguntas sin responder. Alguien podría acercarse para hablar de lo que ocurrió y reconocer una actitud que te lastimó. No te apures a perdonar ni a rechazar la conversación.

También necesitás pensar qué es lo que realmente querés para tu vida afectiva.

Géminis

Una conversación que creías olvidada puede volver a instalarse en tu día. Alguien podría recordarte una promesa, un desacuerdo o una situación que quedó a medias. Esta vez, no cambies de tema para evitar una discusión.

En el amor, una persona puede sorprenderte con una confesión que modifica tu manera de entender lo sucedido.

Cáncer

Una historia sentimental puede regresar cuando pensabas que ya habías pasado de página. Un mensaje o una invitación pueden despertar sentimientos contradictorios. Antes de entusiasmarte, recordá cómo te sentiste la última vez.

En el ámbito familiar, una diferencia que parecía resuelta puede necesitar una nueva conversación.

Leo

Una situación laboral que no terminó de la mejor manera puede volver a tu vida. Alguien podría ofrecerte retomar un proyecto o proponerte una colaboración que habías descartado. Analizá las condiciones y no aceptes solamente porque ahora parece más conveniente.

En el amor, una persona puede intentar llamar tu atención de una manera inesperada.

Virgo

Una persona del pasado puede reaparecer con una explicación que llega bastante tarde. Quizás necesites escucharla para terminar de cerrar una etapa, pero eso no significa que tengas que recuperar el vínculo.

En lo económico, una cuenta pendiente o un pago demorado puede volver a ser tema de conversación.

Libra

Venus, tu planeta regente, continúa en movimiento directo y pone el foco en tus relaciones. Una historia que parecía terminada puede tener una nueva oportunidad, aunque no necesariamente de la manera que imaginabas. Alguien podría buscarte para recuperar la confianza o pedirte disculpas.

No tomes decisiones por presión: necesitás saber si todavía querés formar parte de esa historia.