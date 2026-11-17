Tras una semana consagratoria en los Latin Grammy 2026 y sumar dos nominaciones a los Premios Grammy 2027, el joven músico oriundo de Morón se presentó anoche en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense.

Milo J continúa consolidando su imparable proyección internacional. Tras una semana consagratoria en los Latin Grammy 2026 y sumar dos nominaciones a los Premios Grammy 2027, el joven músico oriundo de Morón se presentó anoche en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense. Con una puesta minimalista e íntima, interpretó una conmovedora versión de “Niño” que volvió a poner a la música argentina en lo más alto.

El presente artístico de Milo J atraviesa su punto más alto a nivel global. En el marco de una gira promocional por Estados Unidos, el compositor argentino desembarcó en el prestigioso estudio de la cadena NBC para formar parte de The Tonight Show, el histórico late night conducido por Jimmy Fallon.

Una puesta íntima y una racha histórica de premios

Lejos de las grandes escenografías, Milo J apostó por la emoción pura y la cercanía: acompañado únicamente por un teclado, interpretó “Niño” dejando todo el protagonismo en el matiz de su voz y en la sensibilidad de su estilo musical, cosechando una ovación inmediata en el piso.

Esta aparición televisiva coronó una semana inolvidable para su carrera. El pasado 12 de noviembre, el músico arrasó en los Latin Grammy 2026 al alzarse con cuatro estatuillas, incluidas Grabación del Año justamente por “Niño” y Mejor Álbum Folclórico por su disco La vida era más corta. A ese hito se sumaron, en las últimas horas, dos nominaciones a los Premios Grammy, confirmando el alcance internacional de su obra antes de emprender su próxima gira norteamericana en marzo, que incluirá su debut en el festival Coachella en abril de 2027.

La selecta lista de artistas argentinos que pasaron por Jimmy Fallon

Con su actuación de anoche, Milo J ingresó al exclusivo grupo de músicos argentinos que lograron llevar su arte al escenario de Jimmy Fallon en los últimos años:

Nicki Nicole (2021): fue la pionera absoluta al convertirse en la primera artista argentina invitada al ciclo, donde presentó “Wapo Traketero” y “No Toque Mi Naik” .

Bizarrap (2023): protagonizó un fenómeno mundial junto a Shakira al interpretar en vivo la “Music Sessions, Vol. 53”.

Nathy Peluso (2024): desplegó toda su potencia escénica para presentar canciones de su álbum Grasa , entre ellas “Corleone” .

Ca7riel y Paco Amoroso (2025): llevaron su impronta disruptiva con una recordada performance de “El Día del Amigo”, tema de su disco Papota.