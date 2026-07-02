Florencia Peña demandará a Nico Occhiato tras el escándalo

La actriz reclama $750 millones y acusa a Luzu TV de haberla desvinculado de manera unilateral tras difundir una fake news sobre Jorge Messi

El conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato dejó de ser un cruce mediático para transformarse en una batalla judicial que promete marcar un precedente en el mundo del streaming argentino. La actriz confirmó que iniciará una demanda por $750 millones de pesos contra el creador de Luzu TV, alegando incumplimiento contractual y daños emocionales luego de haber sido apartada del programa El Show del Verano.

El origen del escándalo fue la difusión de una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, durante una transmisión en vivo. Peña explicó que la información le llegó por la cucaracha y, en la dinámica del vivo, decidió replicarla. “Cometí el error de decirlo y confié en lo que me estaban diciendo. Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso”, declaró.

Lo que siguió fue aún más polémico: según Peña, su salida del programa no fue voluntaria, sino una decisión unilateral de Occhiato. “Yo banco lo que él creó, pero también soy una persona con un corazón. Yo hubiese hecho otra cosa”, expresó, dejando en claro su malestar.

Occhiato, en cambio, defendió su postura: “Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, pero el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que creo pertinentes. Lo sucedido fue con cero mala leche”. Además, desmintió que marcas se hayan bajado tras el episodio: “No se bajó ninguna marca, seguimos acá, todo lo que se dijo también fue mentira”.

El abogado de Peña, Fernando Burlando, fue contundente: “El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño emocional. Hubo una rescisión en la cual Florencia no tenía ningún tipo de voluntad. Fue un grave error, pero la decisión de Luzu fue apresurada”.

Peña, con décadas de trayectoria, enfrenta ahora el desafío de litigar contra un canal que se convirtió en fenómeno cultural entre los jóvenes. Marley, colega y amigo, salió en su defensa: “Sin Flor no hay El Show del Verano”, frase que resume el vacío que dejó su salida.

Más allá de lo económico, la demanda busca reparar la reputación de la actriz y abrir el debate sobre cómo se manejan los contratos y las sanciones en el ecosistema del streaming.