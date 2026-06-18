Escándalo en el streaming: Flor Peña dijo que el padre de Messi había muerto y estalló todo

La conductora anunció la falsa noticia en vivo durante “El show del verano” por LUZU TV. El fuerte repudio en las redes, la desmentida y el comunicado oficial de la familia Messi no se hicieron esperar.

Un momento de absoluta tensión y escándalo sacudió a los medios digitales y las plataformas de streaming en la tarde de este jueves 18 de junio. Durante la emisión del programa El show del verano por LUZU TV, la actriz y conductora Florencia Peña anunció al aire la muerte de Jorge Messi, el padre del capitán de la Selección Argentina, basándose en una fake news que circulaba con fuerza en las redes sociales.

La desinformación se esparció rápidamente, generando conmoción en el estudio y obligando, minutos más tarde, a la propia familia Messi a emitir un comunicado oficial para aclarar que el hombre se encuentra internado, pero “evoluciona favorablemente dentro del cuadro”.

El anuncio al aire, la especulación y un tibio pedido de disculpas

“Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, lanzó Florencia Peña interrumpiendo de forma abrupta el clima habitual del ciclo que lidera junto a Marley (quien actualmente se encuentra ausente cubriendo el Mundial 2026 en Estados Unidos). Desconcertada por la supuesta novedad, la conductora incluso llegó a especular con las consecuencias futbolísticas que esto traería para el capitán de la Scaloneta: “Duro, ¿no? En el medio del Mundial. Se va a tener que ir”, comentó.

“Flor Peña”:

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Minutos después, luego de que el periodista Ángel de Brito saliera públicamente a desmentir la información y la producción del programa le advirtiera sobre el error, Peña ensayó una retractación al aire.

Acompañada por una de sus productoras, la conductora intentó justificar el fallido argumentando el caos informativo de la actualidad: “Che, fake. Me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando… Esto es lo que está pasando en la comunicación, ya no entendés qué es fake. Leés algo y tenés que poner todo en tela de juicio”. Para cerrar, recordó una vieja noticia falsa sobre el Indio Solari para señalar que “a veces te podés comer la curva”, concluyendo con un generalizado “pedimos disculpas”. Sin embargo, la liviandad de su descargo desató una catarata de feroces críticas en las redes sociales, donde los usuarios no la perdonaron.

La producción de Luzu, al parecer, tomó como fuente de información una publicación de redes de un mendocino que trabaja en ESPN. De Gastón Lucero Suárez, el creador de Pila TV, quien publicó una foto de Jorge Messi con la leyenda: “Acaba de fallecer Jorge Messi, el papá de Lionel” bajo su usuario @gastonlucero98

Las repercusiones en todos los medios nacionales no se hicieron esperar.