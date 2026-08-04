Escándalo en Gran Hermano 2026: una participante se “atrincheró” y se negó a abandonar la casa tras su eliminación

La definición de la 24ª gala terminó con una escena inédita: tras perder la votación del público, la participante se resistió a abandonar la casa durante casi media hora, obligó a intervenir a El Big y recién aceptó irse después de una dura advertencia

Steffany “Campanita” Pereira quedó eliminada de Gran Hermano 2026 en la madrugada de este martes, luego de perder el mano a mano con Solange Abraham en la 24ª gala de eliminación.

Sin embargo, lo que debía ser una despedida habitual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la temporada.

La definición quedó en manos del público, que decidió con el 53,30% de los votos que Campanita abandonara la casa. En tanto, Solange Abraham obtuvo el 46,70% restante y logró continuar en competencia. Santiago del Moro confirmó el resultado minutos antes de las 23.30 horas, dando inicio a una situación inesperada.

Lejos de aceptar la decisión, la participante oriunda de Paraguay se negó a salir de la casa. Sentada en el sillón y entre lágrimas, tomó una cacerola y comenzó una protesta mientras repetía: “No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa“.

Durante varios minutos, Campanita desafió las indicaciones de El Big e incluso propuso permanecer en la casa como visitante. La voz del reality le ordenó en reiteradas oportunidades que respetara la decisión del público, mientras sus compañeros intentaban convencerla de abandonar el juego, aunque sin éxito.

La tensión se extendió durante casi media hora hasta que El Big lanzó una advertencia contundente: si la participante no dejaba la casa, el resto de los jugadores recibiría una sanción por su incumplimiento.

Recién entonces, Campanita aceptó retirarse. Antes de cruzar la puerta, se despidió emocionada de sus compañeros, les deseó fuerza para lo que queda del certamen y dejó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Mi brillo es real y el del resto es sudor“.

La participante había permanecido 76 días dentro de la casa de Gran Hermano, luego de ingresar cuando la competencia ya estaba en marcha. Su salida marcó el cierre de una de las eliminaciones más extensas y comentadas de esta edición del reality.