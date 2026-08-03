Preocupación en Gran Hermano: Emma Vich se descompensó, abandonó la casa y debió ser atendido

El participante sufrió una baja de presión mientras realizaba una prueba junto a sus compañeros. Tras ser retirado para recibir atención médica fuera del juego, se definió su futuro en el certamen.

Un imprevisto momento de salud encendió las alarmas en Gran Hermano Generación Dorada. Durante la tarde del domingo, Emma Vich sufrió una descompensación mientras ensayaba una coreografía con sus compañeros, lo que obligó a la producción a cortar de inmediato la transmisión en vivo. El incidente médico requirió que el participante saliera del estudio para ser atendido de urgencia, generando incertidumbre entre los televidentes de El 9 Televida sobre su continuidad en el certamen.

El episodio ocurrió mientras los participantes practicaban un baile de Justin Bieber. De manera repentina, el exparticipante comenzó a tocarse el rostro y debió sentarse en el suelo a causa de un fuerte mareo. Ante la situación, sus compañeros reaccionaron con rapidez ayudándolo a elevar las piernas tras percatarse de que había sufrido una baja de presión. Ante el cuadro, la producción interrumpió la señal.

Al reanudarse la transmisión, la tensión dentro de la casa era evidente. Participantes como Juani Caruso y Yanina Zilli comentaron que Emma había tenido que abandonar la casa para recibir asistencia profesional fuera de la competencia. En ese contexto, Zilli llegó a pronosticar lo peor ante las cámaras: “No va a volver, ya te lo digo. No sé, no lo veo, para mí no”.

Afortunadamente para los seguidores del ciclo, el susto no pasó a mayores. Luego de ser evaluada por los profesionales de la salud y recuperarse satisfactoriamente, Emma Vich retornó a la casa más famosa del país y se lo pudo ver relajada en el sector de la cocina en las horas previas a la definición de la gala.

El hecho se produjo a horas de una noche decisiva en el programa, donde la audiencia definirá a un nuevo eliminado mediante el voto negativo. Entre los nominados que aguardan el veredicto del público se encuentran Steffany “Campanita” Pereira, Matías Hanssen, Juani Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Solange Abraham, en una placa donde los sondeos previos anticipan una disputa voto a voto entre Campanita y Sol.