Mendoza: Fernando Jara anticipa qué día de esta semana vuelve el Zonda

La semana comenzó con un leve descenso de la temperatura tras un fin de semana agradable. Sin embargo, los pronósticos anticipan el regreso del viento Zonda hacia el jueves, mientras continúan las alertas por nevadas y fuertes vientos en la cordillera.

El mes de agosto, tradicionalmente asociado a los fuertes vientos en Mendoza, comenzó con condiciones estables en el llano, aunque con un leve descenso de la temperatura respecto al fin de semana.

Para este lunes 3 de agosto se espera una temperatura máxima de entre 18 y 19 grados, luego de un sábado y domingo con registros muy agradables. El sábado la máxima alcanzó los 20,7 grados, mientras que el domingo llegó a 20,8 grados.

Continúan las alertas en la cordillera

Mientras el tiempo se mantiene estable en el Gran Mendoza, la situación es diferente en la alta montaña. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas amarilla y naranja por fuertes vientos y nevadas, por lo que las condiciones de inestabilidad continuarán durante los próximos días en la cordillera.

Estas condiciones podrían generar nuevas acumulaciones de nieve y complicaciones para quienes transiten por los pasos internacionales.

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Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico indica un leve ascenso de la temperatura para los próximos días.

Martes: mínima de entre 4 y 5 grados y máxima cercana a los 19 grados.

mínima de entre 4 y 5 grados y máxima cercana a los 19 grados. Miércoles: la máxima volvería a ubicarse entre los 20 y 22 grados, con un incremento de la nubosidad y la presencia de viento en altura.

Precisamente, ese viento en altura será la antesala de un nuevo cambio de tiempo.

El jueves regresaría el viento Zonda

Los modelos meteorológicos anticipan la llegada de un nuevo sistema durante el jueves, que provocará precipitaciones níveas en la cordillera, especialmente en el sur provincial, junto con un importante incremento del viento en altura.

Estas condiciones favorecerán el desarrollo de viento Zonda en la precordillera y también en algunos sectores del llano mendocino, además de un cielo con nubosidad variable.

De concretarse el pronóstico, el jueves será una jornada para seguir de cerca, ya que el fenómeno podría afectar distintas zonas de la provincia.

Descenso de temperatura para el viernes

El cambio llegará durante la noche del jueves, cuando el viento rote al sector sur, aproximadamente entre las 20 y las 22 horas.

Con el ingreso del frente frío, el viernes se presentará con un marcado descenso de la temperatura, una máxima de entre 15 y 16 grados, una mínima cercana a los 5 grados y condiciones ventosas durante gran parte de la jornada.

De esta manera, Mendoza iniciará agosto con una semana de contrastes: primero con temperaturas agradables y luego con el regreso del Zonda y un nuevo descenso térmico hacia el cierre de la semana.