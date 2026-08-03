Entre la pérdida de una amiga y la distancia familiar: el duro momento de Sol Abraham en Gran Hermano

La participante le dedicó unas emotivas palabras a su hija por su cumpleaños y reaccionó golpeada por la salida definitiva de Cinzia Francischiello tras su accidente. Así se vivió este domingo en El 9 Televida.

A medida que avanzan las semanas en Gran Hermano Generación Dorada, el peso del aislamiento comienza a hacerse sentir con mayor fuerza. En la antesala de la gala de eliminación, Solange “Sol” Abraham abrió su corazón en pantalla en El 9 Televida y no pudo contener las lágrimas al hablar de su hija Delfina en el día de su cumpleaños. La participante compartió la difícil batalla personal que enfrenta lejos de su familia y la promesa que busca cumplir antes de abandonar el certamen.

Durante la emisión de este domingo, la jugadora le pidió un espacio al conductor Santiago del Moro para enviarle un mensaje especial a la pequeña. “Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija. Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho”, confesó quebrada por la emoción.

En el mismo mensaje, Sol reveló el pacto que sostiene con su hija como motor para continuar en el juego: “Quiero decirle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo, que se lo prometí. Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día”. Ante su conmoción, Del Moro reflexionó sobre el desafío psicológico que enfrentan los participantes, destacando que en el reality “cada uno da una batalla, porque juega contra uno mismo”.

El sensible momento de la participante se suma a la reciente sacudida emocional que atravesó dentro de la casa tras confirmarse la salida definitiva de Cinzia Francischiello. La competidora venezolana debió ser internada de urgencia luego de sufrir una brutal caída en la habitación de las mujeres mientras bailaba junto a Sol, golpeándose contra el borde de una cama.

Tras ser evaluada en una clínica, los estudios médicos confirmaron una leve lesión en las vértebras que le impide regresar a la competencia. Al enterarse del comunicado oficial del Big Brother, Sol Abraham rompió en llanto al perder a su principal aliada en el encierro y debió ser contenida por el resto de sus compañeros en medio de un clima de suma sensibilidad.

No te quedes afuera de la gala de eliminación de este lunes 03 de agosto en El 9 Televida.