Alerta Amarilla por Zonda: ¿En cuáles zonas y qué día baja al llano?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas Amarillas para la provincia. Ambas son por vientos. Una es viento Oeste que se dará en la montaña y el segundo es por Zonda en la precordillera, Malargüe y Valle de Uco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por viento Zonda en la provincia. Además, anunció que el viento caliente bajará al llano y subirá la temperatura a una cercana a los 30 grados.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por viento Oeste?

Está Alerta Amarilla señala que la cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

¿Qué dice la Alerta por viento zonda?

La Alerta por viento Zonda señala que el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora, que puede ser superado de manera local. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Lunes 04-05-2026

Este lunes estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones hacia la noche en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Martes 05-05-2026

El martes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Miércoles 06-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda, precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C

Jueves 07-05-2026

El.jueves estará mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 13°C

Viernes 08-05-2026

El viernes habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Sábado 09-05-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 4°C

Domingo 10-05-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C