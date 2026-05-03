Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 4 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 4 de mayo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 4 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 4 de mayo

Guaymallén

Entre calles Santo Tomás de Aquino, Antonelli y Auriol. En barrio Praderas del Sol; El Sauce. De 8.45 a 12.45 h.

En la intersección de calle Torrontegui con Tacuarí y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 10.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Eugenio Montenegro, entre Félix Araujo y Proyectada V299. En calles Andrés Soria, Geniolli, Proyectadas V297, V319 y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle La Solita, hacia el este de Dorrego, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Belgrano, hacia el este de Lamadrid. En Asociación Amanecer de Costa y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre escuela R. Palma y Paso de la Carrera; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Ruta Provincial N° 92; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de calle Fuerte San Juan. De 10.00 a 13.45 h.

En el Carril Calise, entre calles La Salada y Prolongación Los Troncos. En el Club Deportivo Calise. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Independencia, entre Bernardo Quiroga y Constantini II; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael