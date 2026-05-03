Tragedia en Mendoza: murió ahogado un hombre de 51 años en el Dique Agua del Toro

Un hombre de 51 años falleció este domingo en el embalse de Ruta 101, San Rafael. Su hermano intentó rescatarlo pero no lo logró. Bomberos recuperó el cuerpo.

Un hombre de 51 años de nacionalidad chilena murió este domingo tras caer al agua en el Dique Agua del Toro, en San Rafael.

El hecho se registró en el sector del paredón del dique, sobre la Ruta 101.

La víctima había llegado al lugar aproximadamente a las 9 de la mañana junto a su hermano y un menor de 9 años con la intención de pescar. Cerca de las 11.30 horas, se retiró momentáneamente hacia el sector de sanitarios. Instantes después, su hermano escuchó un ruido compatible con una caída al agua y al verificar la situación constató que se trataba de él.

El familiar se dirigió de inmediato al sector sur del paredón y se arrojó al lago en un intento por rescatarlo. De acuerdo al parte policial, pudo observar cómo la víctima se sumergía.

Personal de Bomberos arribó minutos más tarde al lugar y, a través de la intervención de buzos, logró extraer el cuerpo sin vida desde el interior del dique.

Las actuaciones quedaron a cargo de la justicia de San Rafael.