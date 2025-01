Bebés y verano, cuidados preventivos en vacaciones

El verano puede representar un desafío adicional para los padres, cuando se trata de mantener seguro y cómodo al bebé de la casa respecto al calor. En esta nota, recomendaciones claves para no arriesgarlo.

El verano es una de las estaciones más esperadas del año, tanto para adultos como para los más pequeños. Sin embargo, para los padres de bebés, la llegada del calor puede generar ciertas preocupaciones sobre cómo garantizar la seguridad y el bienestar de los más pequeños, sobre todo al exponerlos a ambientes soleados y calurosos. Los cuidados especiales en esta época del año son fundamentales para prevenir riesgos de salud como la deshidratación o las quemaduras solares.

¿Es conveniente llevar a los bebés a la playa?

La playa puede ser un destino divertido y relajante, pero antes de llevar a tu bebé al mar, hay varias consideraciones importantes. En primer lugar, los expertos recomiendan que los bebés menores de seis, meses no sean estén expuestos directamente al sol. La piel de los recién nacidos es muy delicada y sensible, lo que los hace más susceptibles a quemaduras solares y daños a largo plazo. Sin embargo, esto no significa que no puedan disfrutar del aire libre: si deseas ir a la playa con un bebé (idealmente de un año) es esencial asegurarse de que se mantenga a la sombra durante todo el tiempo, utilizando sombrillas, carpas o el interior de un cochecito adaptado.

Según precisó el pediatra Diego Montes de Oca, “a la hora de llevar un bebé a la playa yo recomiendo que sea del año en adelante, con todos los cuidados de hidratación y protección dérmica pertinente. Antes no se aconseja”.

-¿Desde qué edad se le puede aplicar protector solar?

Para los bebés mayores de seis meses, es más seguro llevarlos a la playa, siempre y cuando se sigan ciertas precauciones. A partir de esta edad, se pueden usar protector solar infantil, ropa adecuada y sombreros para proteger su piel del sol.

¿Cómo cuidarlos del sol?

“La protección solar es uno de los cuidados más importantes durante el verano. La piel de los bebés es extremadamente sensible y vulnerable, por lo que se debe evitar la exposición directa al sol en todo momento”, sostuvo el pediatra.

Algunos consejos para proteger a tu bebé:

-Usá protector solar adecuado: Para bebés mayores de seis meses, es importante usar un protector solar con un alto factor de protección (SPF 50+). Los productos deben ser específicos para la piel delicada de los bebés, hipoalergénicos y sin fragancia. Aplica el protector solar generosamente en todas las áreas expuestas de la piel, incluso en días nublados, ya que los rayos UV pueden atravesar las nubes.

-Ropa adecuada: Vestí a tu bebé con ropa liviana y de manga larga, de preferencia de colores claros, para mantenerlo fresco y protegido. Además, existen prendas especiales con protección UV que ayudan a bloquear los rayos del sol, ideales para llevar a la playa o paseos al aire libre.

-Sombrero y gafas de sol: El sombrero debe cubrir la cabeza, la cara y el cuello del bebé. Los gorros de ala ancha son ideales para proporcionar sombra. Asimismo, las gafas de sol con protección UV son una excelente opción para proteger sus ojos sensibles.

-Sombra siempre que sea posible: Evitá que tu bebé esté expuesto al sol directo, sobre todo durante las horas más intensas. Aprovechá la sombra de árboles, sombrillas o carpas para crear un ambiente fresco y seguro.

Hidratación y otros cuidados

El calor intenso puede provocar deshidratación, especialmente en los bebés. Asegurate de ofrecerle agua o leche frecuentemente para mantenerlo bien hidratado. “Es recomendable evitar el contacto directo con superficies calientes como la arena o las piedras calientes, ya que podrían quemar su piel. Usá una toalla o una manta especial para que el bebé se recueste sobre una superficie fresca”, sumó el profesional.

“Si bien el verano ofrece muchas oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre con tu bebé, como ir a la playa, siempre debe primar la seguridad y el criterio. Si tomas las precauciones adecuadas y evitas la exposición al sol directo, tu bebé podrá disfrutar de esta temporada sin correr riesgos. La clave es mantener la hidratación, proteger su piel y supervisarlo en todo momento”, concluyó Montes De Oca.