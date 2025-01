Estrés laboral, cómo reconectar en este nuevo año

Volver a la rutina después de las vacaciones , o sin haberlas tenido, puede ser todo un desafío. Descubrí cómo gestionar el estrés laboral y empezar el año con el pie derecho.

El regreso a la rutina puede resultar un reto para nuestra salud emocional, más allá de que se haya tenido, o no vacaciones. El inicio de un nuevo año laboral suele venir acompañado de una serie de emociones encontradas: por un lado, la ilusión por nuevos proyectos y metas; por otro, el estrés de volver a la rutina y la sensación de no haber desconectado lo suficiente. Si a esto le sumamos el hecho de no haber podido disfrutar de unas merecidas vacaciones, el panorama puede parecer aún más complicado.

¿Por qué el estrés laboral aumenta después de las vacaciones?

“Por varias razones tales como la acumulación de tareas, entonces al regresar al trabajo, nos encontramos con una gran cantidad de tareas pendientes que pueden generar sensación de sobrecarga; la adaptación a nuevos horarios y rutinas, es decir volver a nuestros horarios habituales y a la dinámica laboral puede resultar complicado; la comparación con otros, cuando vemos por las redes sociales que nos muestran las vacaciones idílicas de nuestros amigos y conocidos, lo que puede generar sentimientos de envidia y frustración…Hay que separar todo esto y poder gestionar las emociones”, argumentó la psicóloga Melisa Santilli.

-¿Cómo podemos lograrlo?

Hay varios tips como la organización y planificación. Allí entran:

-Priorizá tus tareas: Identificar las más importantes y urgentes y elaborar un plan de acción.

-Dividí grandes proyectos en tareas más pequeñas: Esto te ayudará a sentir que avanzás y a evitar la sensación de sentirte abrumado.

-Utilizá herramientas de gestión del tiempo: Existen numerosas aplicaciones y técnicas que pueden ayudarte a organizar tu día a día.

-Establecé límites

-Separá el trabajo de la vida personal: Establecer horarios de trabajo claros y evitar llevar el trabajo a casa.

-Aprendé a decir “no”: No te sobrecargarse de responsabilidades y delegar tareas cuando sea posible.

-Desconectar del trabajo: Dedicar tiempo a actividades que relajen y permitan desconectarnos de la rutina diaria.

-Cuidar tu salud

-Dormir lo suficiente: Un descanso adecuado es fundamental para mantener la energía y la concentración.

-Realizá ejercicio físico: La actividad física ayuda a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo.

-Seguí una dieta equilibrada: Una alimentación saludable te proporcionará la energía que necesitas para afrontar el día a día.

-Gestioná tus emociones

-Identificá tus emociones: Prestar atención a cómo te sentís y trata de entender qué está desencadenando tus emociones negativas.

-Practicá técnicas de relajación: La respiración profunda, la meditación y el yoga pueden ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad.

-Buscá apoyo: Hablar con tus amigos, familiares o un profesional de la salud mental si necesitas ayuda para gestionar tus emociones.

-Organizá tu espacio de trabajo: Un espacio ordenado y agradable puede ayudarte a concentrarte y a reducir el estrés.

-Personalizá tu entorno: Rodearte de objetos que te inspiren y te motiven puede mejorar tu estado de ánimo.

Si no pudiste irte de vacaciones…¿Qué hacer?

Según aconsejó la profesional “crea tu propio oasis en casa, dedicando tiempo a cuidar de vos mismo: tomar un baño relajante, leer un libro, escuchar música o practicar tus hobbies favoritos, son tips sencillos pero que suman para el cambio. También planificar una escapada corta, incluso un fin de semana fuera de la ciudad puede ayudarte a desconectar y recargar energías.

Recordá que volver a la rutina después de un periodo de descanso puede ser desafiante, pero con un poco de organización, cuidado personal y gestión emocional, podés superar este momento y comenzar el año con energía y optimismo”, concluyó la profesional.