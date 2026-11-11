“Quiero demostrarle a mis hijas que puedo cambiar”: los conmovedores testimonios de los presos que hablaron ante el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Dos internos contaron cómo las adicciones, el alejamiento de sus familias y la vida en prisión marcaron sus historias. Ante el Pontífice, hablaron de arrepentimiento, fe y de la posibilidad de empezar de nuevo.

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, en el último día de su gira por la Argentina. Allí se reunió con 69 personas privadas de la libertad que todavía permanecen alojadas en el penal, que atraviesa un proceso de cierre y traslado de internos hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

El encuentro se realizó en el gimnasio de la unidad, que fue acondicionado especialmente para la visita. El Papa fue recibido por autoridades nacionales, del Servicio Penitenciario Federal y representantes de la Pastoral Carcelaria.

Uno de los momentos centrales fue el testimonio de tres internos, que hablaron frente a León XIV sobre sus historias personales, las adicciones, el alejamiento de sus familias y el proceso que atravesaron durante su permanencia en prisión.

Maximiliano tiene 32 años y contó ante el Papa que durante buena parte de su vida estuvo atravesado por el consumo de drogas y alcohol. Dijo que llevaba un ritmo de vida marcado por las noches sin dormir y que, en ese proceso, se alejó de su familia y de sus hijas.

Su detención, relató, significó un quiebre. “Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior”, expresó.

Ya en el penal comenzó a asistir a la capilla y aseguró que allí volvió a acercarse a la Iglesia y a recuerdos de su infancia. Según contó, ese proceso le permitió reconocerse nuevamente como “un hijo amado por Dios” y pensar en la vida que quiere construir cuando recupere su libertad.

“Quiero dejar atrás todo lo malo. Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas”, dijo.

También habló del arrepentimiento por el tiempo perdido y pidió perdón a su familia y a las personas a las que pudo haberles causado daño.

“Quiero volver a Dios y demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar”, afirmó.

Al final de su testimonio, Maximiliano dejó un mensaje vinculado con su propia experiencia con las adicciones: “Aunque todo parezca oscuro y dé la sensación de que el mundo se viene encima, les aseguro que se puede salir”.

Reinaldo tiene 44 años y es padre de cuatro hijos. Frente a León XIV, eligió hablar menos de su pasado y concentrarse en el proceso que, según explicó, comenzó durante su permanencia en el penal.

Contó que allí encontró un nuevo vínculo con la fe y destacó especialmente el acompañamiento de la Pastoral Carcelaria, cuyos integrantes visitaban a los internos y los acompañaban durante su permanencia en prisión.

Reinaldo describió ese acompañamiento como un “abrazo” que le permitió recuperar la esperanza y sentirse nuevamente querido. En particular, mencionó a los sacerdotes Matías y Pablo y a los voluntarios que participaban de la pastoral.

“El abrazo llegó por medio de la Pastoral Carcelaria”, contó.

Según su relato, ese proceso también modificó la manera en que piensa su vida y sus vínculos. Dijo que actualmente intenta ser “mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor hermano” y, en definitiva, “un mejor ciudadano”.

Su mensaje ante León XIV terminó con una idea que atravesó buena parte del encuentro: la posibilidad de empezar nuevamente después de una historia marcada por errores.

“Una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, Él nos ama”, sostuvo.

La visita a Devoto fue el primer acto de la última jornada de León XIV en la Argentina. Después del encuentro con los internos, el Papa se trasladó a Luján, donde encabezó una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de dirigirse al aeropuerto de Ezeiza para continuar su gira por Sudamérica.